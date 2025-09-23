Ejército captura 22 integrantes de las autodefensas conquistadores de la Sierra

–El comando de la Primera División del Ejército Nacional reportó este martes un contundente golpe a las estructuras criminales que delinquen en la región Caribe, con la captura de 22 integrantes de las llamadas autodefensas conquistadores de la Sierra, en operaciones simultáneas realizadas en Valledupar, Santa Marta, Fonseca, Maicao, Distracción, Barrancas, Riohacha y Dibulla.

Entre los capturados se encuentran alias Mija o el soldado, alias Eliud, alias Ovejo, alias Carlos, alias Ninfa, alias Laris, alias Fuenmayor, alias María Paula, alias Sargento o Fercho, alias Mairon, alias el mecánico, alias la profe, alias Rupe, alias cholo, alias Japo, alias Fragozo, alias Alex o el patrullero, alias el tesorero, alias Neider y alias Víctor Barrios, además de otro sujeto por identificar, todos señalados de extorsión, narcotráfico, reclutamiento de menores y tráfico de armas.

Durante el procedimiento se incautaron armas largas y cortas, así como municiones varios calibres, granadas de mano y alucinógenos tipo marihuana y celulares.

Con estas acciones se debilita esta estructura criminal que delinque en la región Caribe, destacó el reporte militar.