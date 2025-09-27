Llega a Bogotá la feria más especializada en el mundo del ocio y el entretenimiento SOFA 2025

Por: Carlos Martinez

Desde el próximo 9 de octubre y por Cinco días, Corferias se convertirá en el salón más grande del Ocio y la Fantasía (SOFA), con la participación de Cristina Hernández, leyenda del doblaje latinoamericano y voz oficial de Shinobu Kocho en Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, entre otras grandes sorpresas del mundo animé.

Con la participación de más de 300 empresas del mundo animé, está industria busca mover cerca de 5 mil millones de pesos.

Los invitados internacionales que harán parte de la feria este año, representan un ecosistema interconectado donde las habilidades tradicionales, como el diseño de modas y la ingeniería de sonido, se aplican a campos emergentes como el cosplay y la animación.

En conjunto, estos perfiles no solo atraen a audiencias de nicho, sino que también cuentan una historia más amplia sobre la maduración de la cultura alternativa y su creciente relevancia económica y cultural. Ellos son:

Cosplay

Nadyasonica: La arquitecta del cosplay latinoamericano y el fenómeno gender bender.

Julieta Allegretti: Cosplay de alcance masivo y la nueva generación digital.

Lorraine Cosplay: La excelencia en la confección y la trayectoria competitiva.

Chizuko Amano: World Cosplay Summit (WCS) y el hito para la profesionalización.

Doblaje latino

Alicia Vélez Mendoza: La voz multigeneracional del doblaje.

Cristina Hernández: Una leyenda de 36 años y liderazgo femenino.

Luis Miguel Pérez: La voz del héroe y la formación de la comunidad.

Juan Felipe Sierra: voz de Todoroki, en My Hero Academia.

Rómulo Bernal: voz de Bakugo y Shigaraki en My Hero Academia.

Ernesto Rumbaut: voz de Aizawa en My Hero Academia.

Arte

José Davinci: El maestro del color y la narrativa en miniatura.

Allan Castellanos: fusión de artesanía y tecnología.

Miho Tanino: diseñadora de personajes de la série Tower of God.

Crunchyroll Academy e invitados especiales

Por su parte, Crunchyroll llevará su experiencia – Crunchyroll Academy – a SOFA 2025, diseñada para poner a los fans en el centro de su propia historia.

.A través de una dinámica en formato de búsqueda del tesoro, los participantes pondrán a prueba sus conocimientos sobre títulos populares como Gachiakuta y My Hero Academia, con la oportunidad de ganar un premio final. Además, la programación de Crunchyroll en SOFA 2025 contará con talento de la industria del anime.

Los actores de doblaje en español de My Hero Academia —Juan Felipe Sierra (Todoroki), Rómulo Bernal (Bakugo/Shigaraki) y Ernesto Rumbaut (Aizawa)— participarán de una sesión de autógrafos con los fans en el stand de Crunchyroll.

Además, desde Japón, Crunchyroll también invita la ilustradora Miho Tanino al evento, responsable del diseño de personajes de la série Tower of God, y a Masataro Nishima, productor y mánager en SOLA Entertainment, el estudio detrás de la misma serie.

Organizadores, aliados, expositores y comunidades aficionadas coincidieron en la importancia de fortalecer los lazos entre la industria y el público a través de experiencias, formación y entretenimiento.