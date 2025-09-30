Se presentó  cierre preventivo en la Vía al Llano por manifestación: así está la movilidad hoy 30 de septiembre

Foto: Coviandina

Desde el pasado lunes 29 de septiembre se volvió a cerrar la Vía al Llano por manifestaciones de la comunidad y sectores de transporte en el sector de Guayabetal. Esto provocó el cierre preventivo en el kilómetro 0 en el sector del Uval en Usme al sur de Bogotá.

Este cierre preventivo ha provocado desvíos de las rutas de TransMizonal en el sector del UVAL. Ha continuación te informamos sobre el estado actual de la carretera de acuerdo con el informe entregado del concesionario Coviandina y de la Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá (SDM):

Estado de la Vía al Llano hoy martes 30 de septiembre

Corte 10:25 a. m.

Continúa los desvíos para las siguientes rutas de alimentación y de TransMiZonal:

3-14 El Uval, HH735 El Uval, 3-4 Alfonso López

—–

Corte 10:05 a. m.

Se mantiene el cierre vial en el kilómetro 0+000 de la vía Bogotá-Villavicencio, por manifestaciones en el sector de Guayabetal y Chipaque.

Al momento se registra fuerte represamiento vehicular en El Uval, Comuneros y Yomasa.

No se tiene horario estimado de apertura.

—–

Corte 6:15 a. m.

Continúa cierre preventivo k0+000, k35+000, k44+000 Bogotá – Villavicencio y en el k82+600 Villavicencio – Bogotá, debido a manifestaciones de la comunidad en el K59+000 Guayabetal. Tráfico en la variante del K18+000 en sentido Vcio – Btá hasta las 7:00 a.m. Lluvias en la vía.

—

Corte 6:03 a. m.

?Cierre vía al Llano

Las siguientes rutas de alimentación y de TransMiZonal realizan desvíos por el cierre:

3-14 El Uval, HH735 El Uval, 3-4 Alfonso López

—

Corte 5:05 a. m.

Amanece y continúa cierre preventivo k0+000, k35+000, k44+000 Bogotá – Villavicencio y en el k82+600 Villavicencio – Bogotá, debido a manifestaciones de la comunidad en el K59+000 Guayabetal. T

ráfico en la variante del K18+000 en sentido Villavicencio – Bogotá hasta las 7:00 a.m. Lluvias en la vía.