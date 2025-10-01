Elon Musk aspira a «vivir y morir en Marte»

–(Foto NASA). El multimillonario Elon Musk sugirió nuevamente que Marte podría convertirse en territorio estadounidense, en medio de los ambiciosos planes de su empresa aeroespacial SpaceX para colonizar el planeta rojo.

«Tengo un solo pasaporte, ahora y para siempre: el de Estados Unidos. Aquí viviré y moriré», escribió este miércoles en su cuenta de X. «O en Marte (que será parte de Estados Unidos)», concluyó el magnate.

La declaración fue en respuesta a la publicación de un usuario que citó al expresidente estadounidense Theodore Roosevelt: «En el país solo tenemos espacio para una única lealtad, y es la lealtad al pueblo estadounidense».

El pasado marzo Musk hizo declaraciones similares al asegurar que no abandonaría el país norteamericano. «No creo que podamos irnos a otro país y estar bien. Moriré en EE.UU. No me voy a ninguna parte. Podría ir a Marte, pero formará parte de EE.UU.», afirmó en aquel entonces.

«Si el barco de EE.UU. se hunde, todos nos hundimos con él. Esto es algo que intento decirle a la gente del sector comercial, si el barco de EE.UU. se hunde, su empresa no sobrevivirá», indicó Musk en un mitin en apoyo a Brad Schimel, candidato a la Corte Suprema de Wisconsin.

El hecho es que el magnate tiene el afán de colonizar Marte y construir allí una civilización autosuficiente en los próximos 20-30 años. El eje central de su ambicioso proyecto es el cohete Starship, con el que busca crear una ruta regular al planeta rojo. Sin embargo, sus vuelos de prueba han fracasado hasta ahora.

No obstante, Musk se mantiene optimista y, de acuerdo con su ambicioso plan, espera que SpaceX envíe cinco Starships en 2026 a Marte, veinte en 2028, cien en 2030 y 500 en 2033. (Información RT).