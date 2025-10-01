Página de inicioEconomíaIndicadores Económicos Economía Nacional Indicadores Económicos Ariel Cabrera Publicado el miércoles octubre 1, 2025 -Dólar TRM $ 3,890.00 (vigente para 2 de octubre) -Euro $ 4,597.40 -Bitcoin US$ 117.543,00 Tasa de Interés -DTF: 8,75% -UVR: $ 394,65 -Tasa de Usura 24,36% -Café (UsCent – Libra) US$ 3,91 -Petróleo Brent US$ 61,79 DEJA UNA RESPUESTATu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *Comentario * Nombre * Correo electrónico * Web Δ Ariel Cabrera Ver todas las entradas Navegación de entradas Entrada anteriorAsí opera el pico y placa para el servicio de transporte especial en octubre Entrada siguientePico y Placa particulares en Bogotá: Este jueves 2 de octubre No pueden circular placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5; taxis 1 y 2 También podría gustarte Nacional La Casa Blanca a ritmo de vallenato Giovanni Alarcón M. miércoles julio 23, 2008 Nacional Corte Constitucional notifica: No se puede sujetar la prestación del servicio público de acueducto a requisitos no exigidos por la normativa, como un paz y salvo Ariel Cabrera viernes septiembre 20, 2024 Nacional MinJusticia y cooperación española ratifican apoyo para el fortalecimiento del Programa Nacional de Casas de Justicia en Nariño, Cauca, Valle y Chocó Iván Briceño sábado septiembre 17, 2022 Nacional Descenso de las principales cifras de criminalidad en Colombia Manuel Reyes Beltran viernes marzo 29, 2019