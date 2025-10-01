    • Economía Nacional

    -Dólar TRM $ 3,890.00 (vigente para 2 de octubre)
    -Euro $ 4,597.40
    -Bitcoin US$ 117.543,00

    Tasa de Interés

    -DTF: 8,75%
    -UVR: $ 394,65
    -Tasa de Usura 24,36%

    -Café (UsCent – Libra) US$ 3,91
    -Petróleo Brent US$ 61,79

