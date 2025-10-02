Desarticulan en Colombia red transnacional de trata de personas

–La Policía Nacional anunció la desarticulación de una red transnacional conocida como “Raphax”, dedicada a la trata de personas, con la captura de 13 integrantes en Colombia, donde reclutaron con engaños a más de 60 víctimas que eran explotadas sexualmente en Europa. Otros 7 implicados en el entramado cayeron en la pequeña República de Albania, en ese mismo continente.

Las capturas se realizaron en acciones simultáneas en las ciudades de Pereira, Cali y Medellín. En esta última cayó alias «Lukas», máximo cabecilla de la organización criminal.

? ¡Golpe histórico a la trata de personas! ? En operación conjunta de @PoliciaColombia, @FiscaliaCol y @Europol fueron capturados 13 criminales en Colombia y 7 en Albania de la red trasnacional “RAPHAX”, dedicada a explotar sexualmente a mujeres en Europa.… pic.twitter.com/1B7hDTCXIN — MinInterior Colombia (@MinInterior) October 2, 2025

Las mujeres víctimas de la trata eran captadas a través de las redes sociales, mediante falsas promesas laborales y sentimentales, y luego con la conocida estrategia de que debían pagar una deuda de 5 mil euros por su viaje y alojamiento, las obligaban a trabajar como esclavas sexuales.

La Policía Nacional informó que este año ha realizado 13 operaciones contra la trata de personas, con un saldo de 80 capturados, de los cuales 19 son extranjeros.