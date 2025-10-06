Hay cierres y desvíos por obras en redes de Acueducto en la calle 63 entre carreras 90 y 92

Foto: Alcaldía Mayor de Bogotá.

Por trabajos y actividades de pruebas de hermeticidad, presión y desinfección de nuevas obras de redes de agua potable de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) del proyecto Centro Comercial y Empresarial Santa Mónica se adelantará el cierre de un carril en la avenida José Celestino Mutis o calle 63 entre la carrera 90 y carrera 92 en la localidad de Engativá. Estas actividades se realizarán entre este lunes 6 de octubre y el jueves 9 de octubre de 2025. ¡Conoce detalles y planifica tus recorridos!

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) realizará pruebas de hermeticidad, presión y desinfección y recibirá las redes al Instituto de Desarrollo Urbano (IDU).

Por lo anterior, la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) autorizó el Plan de Manejo de Tráfico (PMT) para el cierre de un carril de la calzada norte en etapas no simultaneas, de la avenida Mutis o calle 63 entre la carrera 90 y carrera 92 en sentido oriente a occidente así: ( Ver mapa 1).

Mapa 1. Zona de Obra.

Estas actividades se realizarán entre el lunes 6 de octubrey el jueves 9 de octubre de 2025 con horario de cierre entre las 6:00 a. m. y las 4:00 p. m. de cada día.

Plan de Manejo de Tránsito (PMT)

Con el fin de facilitar la ejecución de las actividades y garantizarles la movilidad a todos los usuarios de la vía, la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) autorizó el siguiente PMT:

Tránsito de vehículos particulares y de transporte público

Los usuarios que circulen por la avenida calle 63 en sentido oriente-occidente, continuarán circulando por los dos carriles restantes que quedarán habilitados sobre el corredor. (Mapa 2).

Mapa 2. Manejo vehicular en zona de obra.

Tránsito peatonal y de ciclistas

Los andenes y la infraestructura existente para los peatones y ciclistas, no sufrirán ningún tipo de afectación; por este motivo, los peatones podrán transitar normalmente por infraestructura destinada para ellos

Recomendaciones