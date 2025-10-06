Resultados del Baloto, loterías y chances de este lunes 6 de octubre de 2025 en Colombia

–Los siguientes son los resultados del Baloto, las loterías y chances que jugaron este lunes 6 de octubre de 2025 en el territorio colombiano:

Dorado

Mañana 5711 – La 5ta 6 – Tarde 1101 – La 5ta 6

Culona

Día 7677 – Noche

Astro Sol

3388 – Signo Leo

Pijao de Oro

2822 – La 5ta 0

Paisita

Día 2185 – La 5ta 6 – Noche 3201

Chontico

Día 0861 – La 5ta 7 – Noche

Cafeterito

Tarde 4416 – La 5ta 5 – Noche

Sinuano

Día 5297 – La 5ta 0 – Noche

Cash Three

Día 856 – Noche

Play Four

Día 6119 – Noche

Samán

Día 9921

Caribeña

Día 5218 – La 5ta 5 – Noche

Motilón

Tarde 9737 – La 5ta 7 – Noche

Fantástica

Día 4195 – La 5ta 0 – Noche

Antioqueñita

Día 3035 – La 5ta 1 – Tarde 0725 – La 5ta 4