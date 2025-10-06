Superluna será visible en Bogotá este lunes en la noche y principios del martes

–(Foto NASA). La primera superluna del año iluminará el firmamento en la noche de este lunes, o en la madrugada del martes, según la ubicación del observador.

El fenómeno podrá apreciarse a simple vista con el cielo despejado a partir de las 03:48 GMT, según la NASA. En ciudades de Sudamérica como Bogotá, Lima, Santiago de Chile y Buenos Aires, será visible entre las 22:48 del lunes y las 00:48 del martes, dependiendo de la zona horaria.

? Mañana, la Luna llena estará cerca de su punto más cercano a la Tierra en su órbita y cruzará la sombra de la Tierra. Eso hace un súper eclipse lunar o… ¡una superluna roja!

— NASA en español (@NASA_es) May 25, 2021

Una superluna ocurre cuando la fase de luna llena coincide con el perigeo —el punto de mayor aproximación a la Tierra en su órbita elíptica—, lo que hace que parezca un 14 % más grande y un 30 % más brillante.

En esta ocasión, la luna pasará a unos 361.459 kilómetros de la Tierra. La superluna más cercana de 2025 está prevista para noviembre.

Este fenómeno ocurre solamente tres o cuatro veces al año, y las próximas superlunas tendrán lugar los próximos 5 de noviembre y 4 de diciembre.

El calendario astronómico continuará en 2026 con dos eclipses lunares: uno total en marzo, que será visible en gran parte de América del Norte, Asia y Australia, y otro parcial en agosto, que podrá observarse en América, África y Europa.

Esto ocurre porque el momento del perigeo se desplaza lentamente en relación con las fases lunares, completando un ciclo completo aproximadamente cada 14 meses lunares. A veces, ese ciclo significa que solo una luna llena está lo suficientemente cerca como para considerarse “super”. Otras veces, como en 2025, la alineación es perfecta para producir una serie de tres seguidas.

La fiesta cósmica continúa en 2026, ya que el 3 de enero tendrá lugar la primera superluna del próximo año, lo que técnicamente significa que estamos a punto de presenciar cuatro superlunas consecutivas. (Información RT).