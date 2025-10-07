Estas son las rutas de TransMilenio para el concierto Guns N’ Roses este martes 7 de octubre

Foto: TransMilenio.

Bogotá facilita la llegada y el regreso de los asistentes al concierto de la banda de rock Guns N’ Roses, que se realiza este martes 7 de octubre de 2025, en el Vive Claro Distrito Cultural en la localidad de Teusaquillo. TransMilenio ofrece rutas troncales y TransMiZonales para facilitar el arribo al concierto y salida de los asistentes. ¡Conoce los detalles y planifica tus recorridos!

“TransMilenio sigue ofreciendo la mejor opción de movilidad para la llegada y salida de los grandes eventos de ciudad, esta vez para el concierto de Guns N’ Roses en el Vive Claro Distrito Cultural. Con esta alternativa demostramos que la ciudad cuenta con un transporte público eficiente y a precios justos”, manifestó Lucy Cucaita, Directora de Buses de TransMilenio

Salida del evento y regreso a casa con TransMilenio

TransMilenio tendrá operación especial para la evacuación a través de tres rutas especiales del componente TransMiZonal, las cuales tendrán despachos según la demanda de la comunidad usuaria:

Ruta avenida Primero de Mayo

Esta ruta realizará recorridos por:

Avenida Calle 53 con carrera 65.

Centro Comercial Gran Estación.

Centro Comercial Salitre Plaza.

Tres Elefantes.

Centro Comercial Multiplaza.

Bavaria en la avenida Boyacá con calle Octava.

Avenida Primero de Mayo con avenida Boyacá.

Ruta Unicentro

Esta ruta realizará recorridos por:

Avenida calle 53 con carrera 65.

Centro Comercial Metrópolis.

Cafam Floresta.

Centro Comercial Iserra 100.

Olímpica Calle 100.

Avenida carrera 15 con calle 1001.

Centro Comercial Unicentro.

Centro Comercial Bulevar Niza.

Avenida Suba con calle 106.

Ruta Séptimazo

Esta ruta realizará recorridos por:

Avenida calle 53 con carrera 65.

Avenida calle 53 con carrera 37.

Concejo de Bogotá.

Planetario de Bogotá.

Centro Comercial San Martín.

Universidad Javeriana.

Universidad de La Salle.

Carrera Séptima con calle 72 bis.

Carrera Septima con calle 81.

Calle 94 con carrera 14.

Llegada al evento

TransMilenio dispone 17 servicios troncales en las estaciones Salitre – El Greco Vive Claro y CAN – British Council, en la troncal avenida El Dorado, y 7 de Agosto y Movistar Arena, en la troncal de la avenida NQS Central, garantizando alternativas eficientes y oportunas para llegar. TransMiZonal cuenta con 24 servicios desde diferentes puntos de la ciudad con paraderos aledaños al lugar del evento en la avenida 68, carrera 60 y calles 53 y 63.

Recomendamos mantener recargada la tarjeta tullave, planificar sus viajes a través de la TransMiApp, consultar nuestra página web www.transmilenio.gov.co y seguirnos en el canal oficial de WhatsApp en el que recibirán información en tiempo real.