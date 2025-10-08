Gobierno garantiza $38 mil millones para iniciar reconstrucción de Paratebueno y Medina, Cundinamarca

–El Gobierno nacional, a trave?s del Ministerio de Hacienda y la Unidad Nacional para la Gestio?n del Riesgo de Desastres (UNGRD), anuncio? una inversio?n inicial de $37.879 millones para avanzar en la reconstruccio?n de los municipios de Paratebueno y Medina (Cundinamarca), afectados por el sismo de 6,5 grados registrado el pasado 8 de junio.

Este primer giro permitira? ejecutar, en los pro?ximos meses, obras clave en tres frentes fundamentales: vivienda, educacio?n y alimentacio?n, en cumplimiento del Plan de Accio?n Especi?fico (PAE) disen?ado para la recuperacio?n integral de las zonas afectadas.

Con estos recursos se proyecta la construccio?n de hasta 100 viviendas en centros poblados y cerca de 200 unidades en zonas rurales, adema?s de dos comedores populares de emergencia. Igualmente, se adelantara?n obras de reconstruccio?n y mejoramiento en ma?s de 30 sedes educativas, beneficiando a estudiantes y docentes con espacios ma?s seguros.

De manera complementaria, la Gobernacio?n de Cundinamarca se comprometio? a entregar 168 viviendas adicionales, como parte del trabajo conjunto que permitira? acelerar la recuperacio?n de las comunidades afectadas.

Estas viviendas nuevas contara?n con cimentaciones seguras e infraestructura pu?blica sismorresistente, gracias a la convocatoria realizada por la UNGRD, que, junto con el Servicio Geolo?gico Colombiano, contrato? a un proveedor especializado en estudios de suelo y levantamiento cartogra?fico.

Con esta inversio?n, el Gobierno nacional y la UNGRD avanzan en el cumplimiento de los compromisos del Plan de Reconstruccio?n, reafirmando su compromiso con las comunidades afectadas y la recuperacio?n integral del oriente de Cundinamarca.