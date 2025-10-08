Petro: «La consulta popular del Pacto Histórico está vigente»

–-El presidente Gustavo Petro notificó a través de su cuenta en X que «la consulta popular del Pacto Histórico está vigente» y que en consecuencia será un hecho pese a la decisión del Tribunal Superior de Bogotá de declarar improcedente la tutela que mediante medida cautelar le había ordenado a la Registraduría hacer la inscripción para realizar ese procedimiento de los precandidatos presidenciales entre Iván Cepeda, Daniel Quintero y Carolina Corcho.

El pronunciamiento lo hizo el jefe del Estado replicando una declaración del precandidato presidencial Daniel Quintero, quien afirmó que el registrador nacional, Hernán Penagos, le informó que la consulta interna para elegir al candidato único del Pacto Histórico “está en firme”, no obstante la decisión del Tribunal Superior de Bogotá que dejó sin efecto las medidas cautelares a favor de esa colectividad.

Dios está con el pueblo. Y el pueblo está con el Pacto Histórico. La Registraduría acaba de confirmar que el próximo 26 de octubre sí habrá consulta del Pacto Histórico. Otro intento fallido de la derecha para tumbar la consulta. pic.twitter.com/7yNGZMIMSw — Daniel Quintero ?? (@QuinteroCalle) October 7, 2025

LA CONSULTA SIGUE ADELANTE Y LA CANDIDATURA ELEGIDA VA A LA CONSULTA DEL FRENTE AMPLIO EN MARZO DE 2026 pic.twitter.com/TTlB1IL6TV — Iván Cepeda Castro (@IvanCepedaCast) October 8, 2025

Previamente, el jefe del Estado había cuestionado la decisión del tribunal Superior de Bogotá de dar «un golpe político contra la Democracia premeditado. No quieren competir por el voto sino por la trampa», sostuvo.

Agregó que «la constitución ordena que es un derecho fundamental el que las y los ciudadanos puedan formar partidos».

Y puntualizó: «Aquí se conculca el derecho fundamental a elegir y ser elegidos, derecho fundamental no solo en la Constitución de Colombiana sino, también, en la Convención Americana de los derechos humanos».

Además advirtió que «los impedimentos que puso el Consejo Electoral, son anticonvencionales y el Tribunal Superior de Bogotá ratificó esta arbitrariedad contra la Democracia».

Igualmente, el presidente Gustavo Petro señaló:

«Estamos ante un intento de la derecha de impedir que el Pacto Histórico actúe en la vida política legal de Colombia.

Esto es un sabotaje a la democracia. Son dictadures los que impiden que la Constitución se aplique».

Ante un comentario en la red de que el Pacto Histórico quedaba acorralado y sin mayores salidas ante el fallo que tumbó su consulta de este 26 de octubre, el presidente Gustavo Petro, ripostó:

«¿Cómo puede la justicia acorralar el derecho a fundar partidos que lo defiende la Constitución y la Convención América de Derechos Humanos?

«¡Mamola que nos dejamos acorralar de la arbitrariedad que lo que busca es sangre!»