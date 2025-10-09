Así está la movilidad en la Vía al Llano Bogotá-Villavicencio hoy jueves 9 de octubre: hay medida de pico y placa 3×3

Foto: Coviandina.

Así se encuentra hoy jueves 9 de octubre de 2025, la Vía al Llano o la Vía Bogotá-Villavicencio con paso por la variante a la antigua vía tras deslizamiento en el kilómetro 18 en Chipaque, Cundinamarca. El concesionario Coviandina y autoridades de tránsito, establecieron nueva medida de pico y placa 3×3 para circular por este corredor nacional y facilitar el paso en la variante. Se pueden registrar cierres preventivos por alto flujo vehicular en el kilómetro 0 en el sector del Uval en Usme al sur de Bogotá y en otros tramos. ¡Conoce detalles y planifica tus recorridos al sur del país!

Se registra hoy jueves 9 de octubre, reducción a un carril en el kilómetro 39+600 en el sector de Oro Perdido.

Esta situación puede generar represamiento de vehículos que transitan hacia el sur del país y alto tráfico en la avenida Boyacá en el sur de Bogotá.

Vías alternas para viajar hacia Villavicencio, tomar la Transversal del Sisga (paso de vehículos con peso máximo de 16 toneladas).Transversal del Cusiana (paso de vehículos con peso máximo hasta 28 toneladas).

Nuevo pico y placa 3×3 en la Vía al Llano o la Vía Bogotá-Villavicencio

Con el fin de facilitar el paso de vehículos en la variante con conexión a la antigua Vía al Llano en el kilómetro 18, tras el deslizamiento que afectó el corredor principal de la Vía Bogotá-Villavicencio, se estableció por parte de las autoridades y el Concesionario Coviandina, una nueva medida de pico y placa 3×3, en los siguientes horarios:

Sentido Bogotá – Villavicencio, habilitado durante 3 horas

12:00 a. m. a 3:00 a. m.

6:00 a. m. a 9:00 a. m

12:00 m. a 3:00 p. m.

6:00 p. m. a 9:00 p. m.

Sentido Villavicencio – Bogotá, habilitado durante 3 horas

3:00 a. m. a 6:00 a. m.

9:00 a. m. a 12:00 m.

3:00 p.m. a 6:00 p. m.

9:00 p. m. a 12:00 a. m.

Cargas extradimensionadas: Podrán circular únicamente en horario diurno y de acuerdo a lo establecido en las Resoluciones 4959 de 2006 y 3011 de 2025. Las ambulancias tendrán prioridad para el paso por la variante del kilómetro 18+000.

Así está la movilidad en Vía al Llano o la Vía Bogotá-Villavicencio, hoy jueves 9 de octubre

El concesionario Coviandina y la Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá (SDM), reportan:

Corte 7:17 a. m.

Paso por la variante del K18+000 sentido Btá / Vcio hasta las 9:00 a.m. Reducción de carril en el K39+600 Oro Perdido. Tráfico bidireccional desde el peaje de Naranjal hasta Mesa Grande. Evite siniestros viales, respete las normas. Alto flujo vehicular.

Corte 6:10 a. m.

Paso por la variante del K18+000 sentido Btá / Vcio hasta las 9:00 a.m. Reducción de carril en el K39+600 Oro Perdido. Tráfico bidireccional desde el peaje de Naranjal hasta Mesa Grande. Tiempo seco. Evite siniestros viales, respete las normas. Alto flujo vehicular.

Corte 5:30 a. m.

Paso por la variante del K18+000 sentido Vcio/Btá hasta las 6:00 a.m. Reducción de carril en el K39+600 Oro Perdido. Tráfico bidireccional desde el peaje de Naranjal hasta Mesa Grande. Tiempo seco. Evite siniestros viales, respete las normas. Alto flujo vehicular.

Corte 4:05 a. m.

Paso por la variante del K18+000 sentido Vcio/Btá hasta las 6:00 a.m. Reducción de carril en el K39+600 Oro Perdido. Tráfico bidireccional desde el peaje de Naranjal hasta Mesa Grande. Finalizó atención de siniestro vial en el k21+500 se normaliza el paso. Tiempo seco