Escenarios Móviles llega al barrio 20 de Julio con concierto gratis: asista este 11 de octubre

Foto: Idartes

Los Escenarios Móviles del Instituto Distrital de las Artes (Idartes) te presentan ‘Tríptico – Día de la Diversidad Étnica y Cultural’, una celebración de los pueblos, sonidos y lenguajes que habitan Colombia, con concierto gratis de tres agrupaciones que te pondrán a bailar, que se realizará el sábado 11 de octubre de 2025, a las 5:00 p. m., en la Plazoleta Divino Niño 20 de Julio del barrio 20 de Julio, ubicada en la carrera Sexta con calle 27 sur. ¡Entrada libre!

Este evento tendrá tres momentos de palabra, ritmo y movimiento. Estos son los grupos encargados de ambientar el escenario donde tradición y creación contemporánea conviven entre música, oralidad, danza y ritual:

La Esencia del Llano (Becas LEP): proyecto liderado por Astrid Carolina, cantautora llanera nacida en Tame (Arauca), con cerca de dos décadas de trayectoria y presencia en circuitos como Colombia al Parque y Joropo al Parque; su repertorio recorre cantos de ordeño, pasajes y joropos que exaltan la sabiduría campesina.

Moque: propuesta andina que se define como ‘encuentro de memorias’ más que fusión, tejiendo cantos de cordillera y texturas acústicas con una sensibilidad contemporánea.

Natikumbatá: colectivo de raíz afrocaribe que habita el cruce entre rezo y tambor; destacan lanzamientos como Rezo Pa Elegua (2021) y una puesta en escena coral-percursiva con batá, shekeres y campanas, que convoca celebración y resistencia.