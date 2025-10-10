Corte Suprema confirma llamado a juicio contra excongresistas Name y Calle por megasaqueo de la UNGRD

–La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia negó el recurso de reposición en la investigación contra los excongresistas Iván Leonidas Name Vásquez y Andrés David Calle Aguas, dejando en firme en su contra el llamado a juicio dentro del proceso por su presunta implicación en el megasaqueo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, UNGRD.

El alto tribunal informó que en una decisión previa la Sala negó el recurso en el que la defensa de Calle Aguas solicitó la libertad al considerar que la calificación del proceso se dio cumpliendo los tiempos establecidos en la normatividad.

La investigación está relacionada con presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) en las que habrían intervenido Name Vásquez y Calle Aguas en su calidad de presidentes del Senado y de la Cámara de Representantes para la época de los hechos.

Los legisladores se habrían comprometido, a cambio de la supuesta entrega de los recursos, a impulsar reformas que estaban en trámite en el Congreso y que habían sido radicadas por el Gobierno Nacional.

Se recuerda que el pasado 7 de mayo la Sala de Instrucción impuso medida de aseguramiento de detención preventiva intramural y ordenó la captura de los dos congresistas, tras exigir a la Mesa Directiva del Congreso la suspensión de Name y Calle de sus funciones.

Posteriormente, en agosto de 2025 la m isma Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, en sesión extraordinaria realizada en la capital del Meta, resolvió acusar a los congresistas Iván Leónidas Name Vásquez y Andrés David Calle Aguas por los delitos de cohecho impropio y peculado por apropiación a favor propio.

Luego de una labor investigativa que incluyó declaraciones y pruebas técnicas, la Sala consideró que había indicios suficientes para llevar a juicio a los procesados.