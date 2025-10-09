Nicolás Maduro: «Si los gringos atacan, responderemos»

–El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró este miércoles que su país está cada vez más preparado para defenderse de Estados Unidos, a cuyo Gobierno acusó de querer «una guerra en el Caribe y Suramérica», por lo que notificó: «Si los gringos atacan, responderemos».

«Si los gringos amenazan, más trabajamos; si los gringos atacan, responderemos, pero el trabajo nada lo para, el trabajo por la patria, el trabajo por la salud del pueblo, por la educación, por la vida del pueblo», expresó Maduro en un acto transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

«En silencio vamos trabajando, por aquí, por allá, más allá, todos los días. Que el trabajo jamás se detenga», puntualizó.

Maduro insistió que en Venezuela no hay una democracia oligárquica, pues se gobierna desde, con y por el pueblo. «Nuestro interés principal, no es intentar gobernar el mundo. Un presidente es elegido para que gobierne su país», subrayó.

EE.UU. mantiene en el Caribe al menos ocho buques de guerra y un submarino de ataque rápido de propulsión nuclear, así como más de 4.500 soldados, bajo el argumento de combatir el narcotráfico, pero Maduro, como reiteró este miércoles, asegura que se trata de un intento para propiciar un «cambio de régimen» e imponer un «gobierno títere».

A propósito de esta situación, el régimen venezolano activo este miércoles en los estados Carabobo y La Guaira, ubicados en el norte del país frente al mar Caribe, el «Plan Independencia 200», anunciado en septiembre pasado, en medio de la tensión entre Caracas y Washington.

Al respecto, el ministro de Defensa Vladimir Padrino López dijo que el país realiza ejercicios sobre la hipótesis de una «agresión militar» de Estados Unidos, que mantiene un despliegue naval en el mar Caribe, lo que Caracas considera una «amenaza» y un intento de propiciar un «cambio de régimen».

«Todos estos ejercicios» tienen la orientación de que Venezuela se prepare «cada día mejor» y que se ponga «dos, tres pasos adelante de la agresión y amenaza militar del imperialismo norteamericano», precisó.

Padrino López aseguró que Estados Unidos podría infiltrar fuerzas especiales en el país para ejecutar acciones disruptivas, entre ellas asesinatos selectivos, sabotajes y ataques a infraestructuras estratégicas, como parte de lo que describió como una posible agresión militar contra el régimen chavista.

Durante una transmisión por el canal estatal Venezolana de Televisión, señaló los escenarios que, según dijo, contempla la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en sus ejercicios de defensa ante el despliegue naval estadounidense en el mar Caribe.

“Son muchas las formas de ellos atacarnos y perturbarnos. No solo una agresión militar desde el mar Caribe, sino también la introducción de fuerzas especiales para acometer acciones disruptivas dentro del territorio nacional. Sabotaje al sistema eléctrico, sabotaje al sistema y suministro de gas, sabotaje a las vías y a la distribución de alimentos, asesinatos selectivos”, afirmó el ministro.

Padrino López manifestó que no quiere producir «alarmismo», sino «imprimir realismo a la situación», luego de mencionar la «irracionalidad con la que actúa el imperialismo norteamericano».

«Yo como líder militar tengo que estar suponiendo siempre la peor hipótesis y hablo aquí sin alarmismos (…), pero sí quiero alertar a la población que tenemos que prepararnos, porque la irracionalidad con la que actúa el imperialismo norteamericano no es normal», afirmó el ministro de Defensa.

Asimismo, reiteró que Estados Unidos quiere «forzar un cambio de régimen» en Venezuela y por eso, añadió, «fabrican mentiras, despliegan buques de su Armada, despliegan aviones», en referencia a la presencia militar en el Caribe, cerca de las costas de Venezuela, que el presidente Donald Trump justifica como una operación para combatir el narcotráfico que asegura proviene del país suramericano.

Según informó este lunes The New York Times, Trump canceló los esfuerzos diplomáticos para alcanzar un acuerdo con Venezuela, instruyendo a su enviado especial, Richard Grenell, a detener todo acercamiento.

Sin embargo, el martes, el presidente Nicolás Maduro desestimó que su homólogo estadounidense haya ordenado cancelar los esfuerzos diplomáticos para alcanzar un acuerdo con el país suramericano. (Información DW).