    Resultados de las loterías y chances de este jueves 9 de octubre de 2025 en Colombia

    Ariel Cabrera Publicado el

    –Los siguientes son los resultados de las loterías y chances que jugaron este jueves 9 de octubre de 2025 en el territorio colombiano:


    Dorado
    Mañana 1975 – La 5ta 4 – Tarde 3365 – La 5ta 3

    Culona
    Día 5690 – Noche

    Astro Sol
    9347 – Signo Acuario

    Pijao de Oro
    5965 – La 5ta 3

    Paisita
    Día 4334 – La 5ta 2 – Noche 2040

    Chontico
    Día 4552 – La 5ta 0 – Noche

    Cafeterito
    Tarde 1406 – La 5ta 9 – Noche

    Sinuano
    Día 9733 – La 5ta 4 – Noche

    Cash Three
    Día 161 – Noche

    Play Four
    Día 5309 – Noche

    Samán
    Día 2874

    Caribeña
    Día 0172 – La 5ta 1 – Noche

    Motilón
    Tarde 7273 – La 5ta 8 – Noche

    Fantástica
    Día 6379 – La 5ta 6 – Noche

    Antioqueñita
    Día 5541 – La 5ta 9 – Tarde 9033 – La 5ta 7

    Ariel Cabrera
