Diversión en familia: visite el Parque de los Niños y las Niñas en semana de receso escolar

Foto: IDRD

La semana de receso escolar es el momento perfecto para disfrutar en familia, y qué mejor lugar que el Parque de los Niños y las Niñas en Bogotá, mi Ciudad, mi Casa, con zonas de juego diseñadas para niños, niñas y adolescentes de hasta 14 años. Este espacio fomenta valores como el respeto, la tolerancia y la convivencia en un ambiente seguro y lleno de diversión.

¿Qué encontrarás?

Un parque pensado para que los más pequeños fortalezcan sus habilidades psicomotrices mientras se divierten. Zonas lúdicas, áreas de aprendizaje y juegos al aire libre esperan a toda la familia.

Horarios de atención

• Abierto de martes a domingo y días festivos.

• Horario: 6:00 a. m. a 6:00 p. m.

El parque se encuentra dentro del Parque el Salitre, con ingreso en la Carrera 60 # 63-65, accesible por la carrera 60 o la calle 63.

Recomendaciones clave para tu visita:

• Usa ropa deportiva para mayor comodidad.

• Recuerda que los juegos son exclusivos para menores de edad y respeta las normativas.

• Evita desplazarte en bicicleta dentro del parque por seguridad.

• Lleva bolsas plásticas para cuidar tus pertenencias.

• Cambia de ropa a los niños en lugares privados.

• Respeta los horarios y las instrucciones del personal del parque.

• El consumo de alimentos solo está permitido en las canchas de microfútbol frente a la batería sanitaria.

Un espacio para aprender jugando, durante la visita, recreadores estarán disponibles para guiar a los niños en el uso adecuado de las instalaciones, fomentando aprendizajes significativos a través del juego, en esta semana de receso escolar, regala a tus hijos y seres queridos momentos inolvidables en el Parque de los Niños y las Niñas, no pierdas la oportunidad de venir y disfrutar en familia.