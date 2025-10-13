Crean bloque de búsqueda para fortalecer lucha contra estructuras criminales y economías ilícitas

Foto: Ministerio de Defensa La unidad élite hace parte de la estrategia para neutralizar factores de riesgo que amenazan la seguridad ciudadana y estatal en el territorio nacional, como el terrorismo, el narcotráfico y la extorsión.

Esta herramienta articula las capacidades operacionales, de inteligencia e investigación criminal de la Policía –que aporta 606 hombres y mujeres entrenados en diferentes especialidades– el apoyo de las Fuerzas Militares y el trabajo coordinado de otras entidades del Estado.

El objetivo principal del Bloque de Búsqueda contra el multicrimen es fracturar las estructuras que dinamizan el accionar delictivo a nivel nacional, mediante operaciones focalizadas, inteligencia anticipativa y control territorial, afectando sus fuentes de financiación y su capacidad ofensiva.

Líneas de intervención:

Despliegue anticipativo, mediante planes de blindaje y control territorial.

Cápsulas operacionales, que integran inteligencia e investigación para la captura de objetivos de alto valor.

Macroplanes contra economías ilegales, enfocados en fenómenos como el narcotráfico, la extorsión, el contrabando, los delitos ambientales y la protección de la infancia y adolescencia.

Metas

Fortalecer la presencia institucional consolidando una respuesta contundente, articulada y preventiva frente a las amenazas de la criminalidad.

Potenciar los macroplanes estratégicos de transparencia y capacitación del personal policial, garantizando una actuación integral, técnica y con altos estándares de profesionalismo.

El Gobierno nacional reafirma con esta iniciativa su compromiso con la defensa de la vida, la tranquilidad y la seguridad de todos los ciudadanos, intensificando su ofensiva contra las estructuras que promueven la criminalidad, con un trabajo coordinado, legítimo y permanente en favor del bienestar de los colombianos.