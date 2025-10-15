Abren convocatoria para operar servicio dirigido a personas mayores en situación de abandono hospitalario o social

Foto: Secretaría de Integración Social

Mediante un convenio marco entre la Secretaría Distrital de Integración Social y la Secretaría Distrital de Salud con el proceso competitivo SDIS-DCT092-014-2025, se encuentra abierta la convocatoria para operar el Servicio de Atención Sociosanitaria Transitoria, dirigido a personas mayores en situación de abandono hospitalario o social.

Este convenio invita a las Entidades Sin Ánimo de Lucro (ESAL) a que se inscriban, por medio de la plataforma de contratación pública SECOP II. El objeto de este proceso se define como:

“Aunar recursos técnicos, administrativos y económicos entre la Secretaría Distrital De Integración Social y la Secretaría Distrital De Salud – Fondo Financiero Distrital De Salud, para la gestión efectiva y coordinada del servicio sociosanitario transitorio dirigido a personas mayores de 60 años o más en condición de abandono hospitalario o social, en virtud del Convenio Marco No. 8087945 de 2025 suscrito entre las dos entidades a través del cual se implementa el sistema sociosanitario en la ciudad de Bogotá D.C.”.

Este servicio se enmarca en el Convenio Marco No. 8087945 de 2025 y Convenio Derivado No. 9649-2025, suscritos entre la Secretaría Distrital de Salud y la Secretaría Distrital de Integración Social, mediante el cual se busca la implementar el Sistema Sociosanitario transitorio, orientado a fortalecer la atención integral y articulada a las personas mayores que requieren acompañamiento temporal, rehabilitación y cuidado especializado para su recuperación física, emocional y social, de acuerdo con los anterior se a establecido lo siguiente:

Cronograma del proceso

Presentación de observaciones: Hasta el 9 de octubre de 2025.

Publicación de adendas: Hasta el 15 de octubre de 2025.

Presentación de ofertas: Hasta el 17 de octubre de 2025 a las 09:00 a. m.

Evaluación preliminar: 27 de octubre de 2025.

Subsanaciones: del 28 al 30 de octubre de 2025.

Evaluación definitiva: 7 de noviembre de 2025.

¿Cómo participar en la convocatoria?

Toda la información que deben tener en cuenta se encuentra en la Invitación Pública, el Estudio Previo y los Anexos Técnicos, disponibles en la plataforma SECOP II, en el proceso SDIS-DCT092-014-2025, dando clic aquí.

Recomendaciones para los proponentes:

Una oferta equivale a un predio (inmueble) que debe tener una capacidad de atención de 50 o 100 cupos. Esto significa que la capacidad de atención se mide en cupos, es decir, el número de personas mayores que pueden ser atendidas en el lugar, y esta capacidad solo puede ser de 50 o 100 cupos por predio. La prestación del servicio está dirigida a personas mayores de 60 años en situación de abandono hospitalario con alta médica o egreso hospitalario, o en abandono social, con el fin de promover su recuperación, mantener su autonomía e independencia y preservar su salud física y emocional. La presentación de las propuestas se realizará por lotes, según los cupos del predio a ofertar, así:

Si el proponente tiene un solo predio, deberá presentar una única oferta.

Si tiene más de un predio, podrá presentar más de una oferta, siempre que cada predio sea distinto y esté identificado en el FORMATO No. 1 – Carta de Presentación de la Oferta, especificando la localidad y la capacidad en cupos.

El proponente deberá diligenciar su oferta económica en los lotes dispuestos en SECOP II, de acuerdo con el número de cupos (50 o 100) sobre los cuales esté interesado, dentro del cuestionario de la plataforma transaccional. Las propuestas presentadas fuera del número de cupos establecidos (50 o 100) serán rechazadas. La adjudicación se realizará según los cupos ofertados, de acuerdo con el siguiente orden:

Opción A: 100 cupos.

Opción B: 50 cupos.

Se adjudicará el proceso siguiendo el orden de elegibilidad determinado por la evaluación técnica y ponderación de criterios establecidos.

Con esta convocatoria, la Secretaría Distrital de Integración Social y la Secretaría de Salud fortalecen la atención integral y humanizada a las personas mayores en situación de abandono social o hospitalario, reafirmando su compromiso con la protección, el cuidado y el bienestar de esta población mayor en la ciudad de Bogotá.