Expresidente Juan Manuel Santos llama a la «moderación» frente a elecciones del 2026: «No hay que votar por los extremos»
–Sorpresivamente el expresidente Juan Manuel Santos rompió su silencio sobre la carrera presidencial de cara a las elecciones de 2026 para advertir la inconveniencia de votar por las extremas de izquierda o de derecha, pues afirma que estos sectores «solamente sirven para dividir».
En su declaración, el exmandatario liberal asegura que «la moderación y el centro son el camino» y hace énfasis que el próximo gobierno debe ser de consenso «no de eliminación del otro».
Si todavía creen que los extremos ayudan al país, esta videocolumna es para ustedes. pic.twitter.com/ITA02h4LAR
— Juan Manuel Santos (@JuanManSantos) October 16, 2025