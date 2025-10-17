Expresidente Juan Manuel Santos llama a la «moderación» frente a elecciones del 2026: «No hay que votar por los extremos»

–Sorpresivamente el expresidente Juan Manuel Santos rompió su silencio sobre la carrera presidencial de cara a las elecciones de 2026 para advertir la inconveniencia de votar por las extremas de izquierda o de derecha, pues afirma que estos sectores «solamente sirven para dividir».

En su declaración, el exmandatario liberal asegura que «la moderación y el centro son el camino» y hace énfasis que el próximo gobierno debe ser de consenso «no de eliminación del otro».