Concierto gratis Filarmónica de Bogotá en el León de Greiff: asista este sábado 18 de octubre

Asiste a concierto gratis de la Orquesta Filarmónica de Bogotá (OFB), dirigida por su titular Joachim Gustafsson, quienes interpretarán la “Sinfonía No. 7 en La mayor Op. 92” de Ludwig van Beethoven y “Tres poemas fantásticos Op. 109” de Blas Emilio Atehortúa. La cita es este sábado 18 de octubre de 2025 a las 4:00 p. m. en el Auditorio León de Greiff de la Universidad Nacional sede Bogotá. ¡La entrada es gratis hasta completar aforo!

La “Sinfonía No. 7 en La mayor, Op. 92” de Beethoven marca la temática central del concierto de esta semana de la Filarmónica de Bogotá, que contará con la dirección de su titular, Joachim Gustafsson y también interpretará, a manera de antesala, “Tres poemas fantásticos, Op. 109”, del compositor colombiano Blas Emilio Atehortúa (1943 – 2020), para quien las historias, los pueblos, los personajes y los hechos aparecen como ideas originarias en sus partituras.

Sábado 18 de octubre de 2025 – Beethoven, la esencia de la música

La Orquesta Filarmónica de Bogotá se presenta en el auditorio León de Greiff de la Universidad Nacional sede Bogotá, UNAL.

Lugar: Auditorio León de Greiff, Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá.

Hora: 4:00 p. m.

Fecha: Sábado 18 de octubre de 2025

Joachim Gustafsson, director de orquesta (Suecia)

Reconocido como uno de los directores escandinavos más versátiles de su generación, Joachim Gustafsson hizo su debut con la Filarmónica de Bogotá en 2012 y fue invitado de manera permanente por la Orquesta hasta su nombramiento como Director Musical Titular en julio de 2021.

Es también Director Artístico de la Orquesta Sinfónica de Boras y del Festival Internacional de Música Tommie Haglund en Suecia. Entre las orquestas que ha dirigido se encuentran las sinfónicas de Gotemburgo y Malmö, la Royal Stockholm Philharmonic, la Filarmónica de Copenhague, la Filarmónica Juvenil de Bogotá, la Orquesta de Cámara Nórdica, la Orquesta de la Ópera de Gotemburgo y la Orquesta de Vientos de Gotemburgo, para solo mencionar algunas.

Además, es director invitado permanente de la Ópera Nacional Danesa. En 2014 dirigió el estreno mundial y grabó para el sello Da Capo la ópera “El Retrato de Dorian Gray”, del compositor danés Agerfeldt Olesen. Para Da Capo grabó en 2019 con la Ópera Nacional Danesa la obra “Cleopatra” del compositor italo-danés August Enna y las sinfonías completas de compositores posrománticos como Victor Bendix.

Es profesor invitado de Dirección Orquestal en el Conservatorio Real Danés en Copenhague y uno de los mentores en el proyecto “Dirigent”, cuyo propósito es multiplicar las oportunidades artísticas para las mujeres directoras.

Con la Filarmónica de Bogotá grabó los conciertos para piano de Beethoven con Niklas Sivelöv como solista; y en 2022 en el Festival Tommie Haglund en Suecia, dirigió todas sus presentaciones como agrupación invitada.