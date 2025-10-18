Cortes de luz en Bogotá y Chía para este sábado 18 de octubre 2025
Este viernes 18 de octubre de 2025, hay cortes de luz en barrios de Bogotá y en el municipio de Chía en Cundinamarca. Estas suspensiones en el servicio obedecen a trabajos de Enel Colombia en redes de suministro de energía. ¡Conoce las zonas y barrios con esta medida aquí!
Barrios de Bogotá con cortes de luz el sábado 18 de octubre de 2025
Localidad de Ciudad Bolívar
Desde las 8:00 a. m. hasta las 11:00 a. m. De la calle 69 Sur a calle 71 Sur entre carrera 18 a carrera 20 – Barrio Villas El Diamante.
Localidad de Fontibón
Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m. De la calle 24 a calle 26 entre carrera 98 a carrera 100 – Barrio San José de Fontibón.
Localidad de Kennedy
Desde las 7:30 a. m. hasta las 4:30 p. m. De la calle 30 Sur a calle 32 Sur entre carrera 68 a carrera 70 – Barrio Provivienda.
También puedes conocer: Estación temporal Calle 34 de TransMilenio cierra este fin de semana por obras de la Línea 1 del Metro
Localidad de Suba
Desde las 12:00 a. m. hasta las 6:00 a. m. De la calle 128 a calle 131 entre carrera 45 a carrera 50 – Barrio Prado Veraniego.
Localidad de Usaquén
Desde las 12:00 a. m. hasta las 6:00 a. m. De la calle 217 a calle 226 entre carrera 6 a carrera 8 – Barrio Torca Rural II.
Municipios aledaños a Bogotá con cortes de luz este sábado 18 de octubre
Municipio de Funza, en Cundinamarca
Desde las 7:00 a. m. hasta las 6:00 p. m. Sector El Rancho, de la calle 26 a calle 28 entre carrera 6 a carrera 8 – Municipio de Funza.
Desde las 7:00 a. m. hasta las 6:00 p. m. Vereda El Hato – Municipio de Funza.
Municipio de Chía, en Cundinamarca
Desde las 8:30 a. m. hasta las 4:00 p. m. Sector Bojacá – Municipio de Chía.
Municipio de Zipaquirá, en Cundinamarca
Desde las 9:00 a. m. hasta las 6:00 p. m. De la calle 9 a calle 11 entre carrera 16 a carrera 18 – Municipio de Zipaquirá.
Recomendaciones y consejos para los usuarios durante cortes de luz programados
Enel Colombia emitió una serie de recomendaciones para que los ciudadanos tengan presente, durante las actividades de mantenimiento y/o mejoras de las redes del servicio de energía:
- Cuide sus electrodomésticos: lo mejor es tenerlos desconectados durante la intervención, así evita posibles daños por las intermitencias del servicio.
- Organice sus actividades: recuerde que los trabajos programados pueden implicar cortes de luz. Por ello, debe tener en cuenta las horas en que se hará la intervención y prepararse.
- Conserve sus alimentos: durante el corte de energía, evite abrir la nevera varias veces. De esa forma, la comida que esté refrigerada se mantendrá en buen estado.
- Permite la entrada del personal técnico: en caso de que sea necesario, el personal de la compañía debe ingresar a edificios, conjuntos u oficinas.
- En ese caso, autorice su ingreso para que los trabajos se puedan llevar a cabo en los tiempos previstos. Sin embargo, si le preocupa la seguridad, Enel Colombia recomienda validar la identidad de sus trabajadores llamando al 601 5 115 115 en Bogotá y Cundinamarca.