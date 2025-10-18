Cortes de luz en Bogotá y Chía para este sábado 18 de octubre 2025

Este viernes 18 de octubre de 2025, hay cortes de luz en barrios de Bogotá y en el municipio de Chía en Cundinamarca. Estas suspensiones en el servicio obedecen a trabajos de Enel Colombia en redes de suministro de energía. ¡Conoce las zonas y barrios con esta medida aquí!

Barrios de Bogotá con cortes de luz el sábado 18 de octubre de 2025

Localidad de Ciudad Bolívar

Desde las 8:00 a. m. hasta las 11:00 a. m. De la calle 69 Sur a calle 71 Sur entre carrera 18 a carrera 20 – Barrio Villas El Diamante.

Localidad de Fontibón

Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m. De la calle 24 a calle 26 entre carrera 98 a carrera 100 – Barrio San José de Fontibón.

Localidad de Kennedy

Desde las 7:30 a. m. hasta las 4:30 p. m. De la calle 30 Sur a calle 32 Sur entre carrera 68 a carrera 70 – Barrio Provivienda.

Localidad de Suba

Desde las 12:00 a. m. hasta las 6:00 a. m. De la calle 128 a calle 131 entre carrera 45 a carrera 50 – Barrio Prado Veraniego.

Localidad de Usaquén

Desde las 12:00 a. m. hasta las 6:00 a. m. De la calle 217 a calle 226 entre carrera 6 a carrera 8 – Barrio Torca Rural II.

Municipios aledaños a Bogotá con cortes de luz este sábado 18 de octubre

Municipio de Funza, en Cundinamarca

Desde las 7:00 a. m. hasta las 6:00 p. m. Sector El Rancho, de la calle 26 a calle 28 entre carrera 6 a carrera 8 – Municipio de Funza.

Desde las 7:00 a. m. hasta las 6:00 p. m. Vereda El Hato – Municipio de Funza.

Municipio de Chía, en Cundinamarca

Desde las 8:30 a. m. hasta las 4:00 p. m. Sector Bojacá – Municipio de Chía.

Municipio de Zipaquirá, en Cundinamarca

Desde las 9:00 a. m. hasta las 6:00 p. m. De la calle 9 a calle 11 entre carrera 16 a carrera 18 – Municipio de Zipaquirá.

Recomendaciones y consejos para los usuarios durante cortes de luz programados

Enel Colombia emitió una serie de recomendaciones para que los ciudadanos tengan presente, durante las actividades de mantenimiento y/o mejoras de las redes del servicio de energía: