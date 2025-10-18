Estación temporal Calle 34 de TransMilenio cierra este fin de semana por obras de la Línea 1 del Metro

Foto: Empresa Metro de Bogotá

En Bogotá, mi Ciudad, mi Casa, las obras de construcción de la Línea 1 del Metro de Bogotá continúan su avance con la ejecución del viaducto sobre la avenida Caracas en la localidad de Teusaquillo. Como parte de estos trabajos, será necesario realizar el cierre total y de forma temporal, de la estación temporal de TransMilenio de la calle 34, desde este viernes 17 de octubre de 2025 a las 10:00 p. m. hasta el lunes 20 de octubre de 2025 a las 4:30 a. m. ¡Conoce detalles y planifica tus recorridos!

Durante este periodo, los servicios habituales se prestarán en las estaciones calle 45 – Américas Schooll Way y calle 22, a donde se trasladarán transitoriamente.

Adicionalmente, se mantendrán los cierres nocturnos programados de lunes a jueves, en el horario comprendido entre las 10:00 p. m. y las 4:30 a. m., para continuar con las obras necesarias sin afectar el servicio diurno.

Para minimizar las afectaciones y garantizar una adecuada orientación a los bogotanos y bogotanas, se implementarán medidas operativas y de información, incluyendo la presencia de personal de apoyo en la zona y en estaciones de TransMilenio cercanas, que brindarán acompañamiento y resolverán inquietudes de los usuarios durante el tiempo que dure la intervención.

Desde la Empresa Metro de Bogotá (EMB) adoptamos mecanismos de mejora continua que nos permiten crear espacios seguros para los ciudadanos y trabajadores en todos los frentes de obra y entornos de la Línea 1 del Metro de Bogotá. A través del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST), seguimos rigurosos estándares que nos garantizan que los ciudadanos cuenten con ambientes seguros, y que cada trabajador regrese a su hogar al final del día sin incidentes.

Los ciudadanos podrán consultar las modificaciones de los servicios troncales a través de la TransMiApp o en www.transmilenio.gov.co. Finalmente, ante cualquier duda sobre el desarrollo de las obras podrán visitar la oficina de atención al ciudadano ubicada en la carrera 13A #38-90.