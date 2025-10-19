EE.UU atacó de nuevo en el Caribe: Afirma haber destruido embarcación con drogas del Eln y reporta muerte de tres ocupantes (VIDEO)

–Estados Unidos llevó a cabo otro ataque contra una embarcación presuntamente cargada de drogas en aguas internacionales, en el que murieron tres «narcoterroristas», anunció este domingo el secretario de Defensa estadounidense Pete Hegseth.

El ataque, perpetrado el viernes, tuvo como objetivo una embarcación afiliada a la guerrilla colombiana ELN que «navegaba por una ruta conocida de narcotráfico y transportaba cantidades sustanciales de narcóticos», precisó en la red social X.

«Estos cárteles son el Al Qaeda del hemisferio occidental, que usan la violencia, el asesinato y el terrorismo para imponer su voluntad, amenazar nuestra seguridad nacional y envenenar a nuestro pueblo. El ejército de Estados Unidos tratará a estas organizaciones como los terroristas que son: serán perseguidos y aniquilados, igual que Al Qaeda», amenazó.

Hegseth no especificó dónde se produjo el ataque, pero indicó que la embarcación operaba en una zona supervisada por el Comando Sur, que realiza las operaciones militares estadounidenses en Latinoamérica.

On October 17th, at the direction of President Trump, the Department of War conducted a lethal kinetic strike on a vessel affiliated with Ejército de Liberación Nacional (ELN), a Designated Terrorist Organization, that was operating in the USSOUTHCOM area of responsibility. The… pic.twitter.com/1v7oR879LC — Secretary of War Pete Hegseth (@SecWar) October 19, 2025

TRADUCCION:

El 17 de octubre, bajo la dirección del presidente Trump, el Departamento de Guerra llevó a cabo un ataque cinético letal contra un barco afiliado al Ejército de Liberación Nacional (ELN), una Organización Terrorista Designada, que operaba en el área de responsabilidad del USSOUTHCOM.

Nuestra inteligencia sabía que el barco estaba involucrado en el contrabando ilícito de narcóticos, viajaba por una ruta conocida de narcotráfico y transportaba cantidades sustanciales de narcóticos. Había tres narcoterroristas varones a bordo del barco durante el ataque —que se llevó a cabo en aguas internacionales. Los tres terroristas murieron y ninguna fuerza estadounidense resultó herida en este ataque.

Estos cárteles son la Al Qaeda del hemisferio occidental, que utiliza la violencia, el asesinato y el terrorismo para imponer su voluntad, amenazar nuestra seguridad nacional y envenenar a nuestro pueblo.El ejército de Estados Unidos tratará a estas organizaciones como los terroristas que son— serán perseguidas y asesinadas, al igual que Al Qaeda.

—————-

Este es el último ataque estadounidense conocido desde que en agosto Washington desplegara buques de guerra en aguas internacionales del Caribe con el argumento de frenar el tráfico de drogas hacia Estados Unidos.

Con el anuncio de este domingo, se contabilizan siete ataques, que han dejado al menos 30 presuntos narcotraficantes muertos. (Información DW).