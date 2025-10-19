Vacune gratis a su perro o gato en más de 130 puntos habilitados en Bogotá este domingo 19 de octubre

Foto: Secretaría Distrital de Salud

En Bogotá protegemos a nuestros animales con amor, prevención y bienestar. Este domingo 19 de octubre, entre las 9:00 a. m. y las 4:00 p. m., la Secretaría Distrital de Salud realizará la Jornada Distrital de Vacunación contra la Rabia para perros y gatos, una estrategia que busca proteger la salud animal y prevenir el contagio de esta enfermedad.

En la jornada se habilitarán más de 130 puntos en toda la ciudad, con la meta de vacunar más de 27.000 animales de compañía de manera gratuita y con altos estándares de seguridad. Los puntos estarán distribuidos en las diferentes localidades y podrán consultarse a través del portal https://www.saludcapital.gov.co/Paginas2/Inicio.aspx.

“Vacunar es un acto de amor, responsabilidad y protección para toda la familia. La rabia es una enfermedad mortal, pero prevenible si vacunamos a nuestros perros y gatos cada año”, destacó Diana Walteros, subdirectora de Vigilancia en Salud Pública.

Entre enero y agosto de 2025, la Secretaría Distrital de Salud ha vacunado 454.578 animales: 241.384 son perros y 213.194 gatos, lo que representa un incremento del 18,44 % frente al año anterior. Las localidades con mayor cantidad de mascotas vacunadas son Suba (68.319), Ciudad Bolívar (56.912), Kennedy (56.058) y Bosa (49.931).

Durante la jornada de 2024, la Secretaría Distrital de Salud logró vacunar a más de 17.000 animales y este año busca superar esa cifra para seguir consolidando el propósito del Modelo MAS Bienestar, que promueve el cuidado responsable y la convivencia saludable entre humanos y animales.

Requisitos para la vacunación