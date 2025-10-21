Expresidente Álvaro Uribe inocente; Tribunal Superior de Bogotá revocó los cargos de soborno a testigos y fraude procesal

–El Tribunal Superior de Bogotá declaró inocente al expresidente Álvaro Uribe, en decisión de segunda instancia, revocando la condena de 12 años de prisión domiciliaria que en primera instancia profirió la juez 44 Sandra Liliana Heredia, tras tumbar los cargos de soborno en actuación penal y de fraude procesal al desestimar los testimonios de los testigos claves, los exparamilitares Carlos Enrique Vélez y Euridice Cortés Velasco, alias Diana.

En el caso de Carlos enrique Vélez, absolvió del delito de soborno en actuación penal a Uribe Vélez por no existir ninguna prueba que indique que el expresidente Uribe fuera determinador del abogado Diego Cadena para recaudar pruebas mediante ofrecimientos ilícitos. Por ello, determinó compulsar copias para que se investigue a este testigo «dada su reconocida mendacidad», esto es, costumbre de mentir.

En otros términos indicó que no se obtuvo suficiente material probatorio por parte de la Fiscalía para aseverar que hubo intención para determinar que Juan Guillermo Monsalve cambiara su testimonio.

Según el magistrado del Tribunal Superior, Manuel Antonio Merchán, la reunión entre Cadena, Mario Uribe y el expresidente Uribe no acredita instrucción alguna para la comisión de delitos.

Monsalve mintió además en su pertenencia a grupos paramilitares, hecho que fue omitido por la Juez en primera instancia.

“El testimonio de Juan Guillermo Monsalve presenta indicios de parcialidad, motivación por beneficios jurídicos y contradicciones relevantes”, señaló el magistrado.

Agregó que el fallo incurre en error al plantear una determinación inexistente.

“El conocimiento de Uribe sobre las gestiones de Diego Cadena no configura por si solo el delito de soborno en actuación penal. La obtención de pruebas para un proceso judicial es lícita si se realiza dentro de los límites legales”, señaló el magistrado.

En el caso de Euridice Cortés Velasco, alias Diana, el Tribunal revocó la condena de soborno en actuación penal contra el expresidente Uribe Vélez por falta de sustento probatorio.

De otro lado, el Tribunal Superior de Bogotá, le dio razón a la defensa del expresidente Álvaro Uribe de excluir las interceptaciones a las comunicaciones, tras calificar ilegales.

«En conclusión, las conversaciones interceptadas son frutos de una obtención ilícita. La Fiscalía no acreditó una vía alternativa lícita que condujera a la prueba, por lo que las doctrinas de descubrimiento inevitable y hallazgo a plena vista resultan inaplicables. De manera que se excluirán entonces las grabaciones identificadas bajo el ID 4479343 que integran registros entre el 12 y el 22 de marzo del 2018.»

El magistrado del Tribunal Superior de Bogotá, Manuel Antonio Merchán, dejó en evidencia que no existió justificación alguna para la interceptación de la línea telefónica del expresidente Álvaro Uribe Vélez.

El alto funcionario señaló que se cometió un error injustificado, al confundir la línea del expresidente con la del exrepresentante Milton Córdoba.

Sobre la sentencia en primera instancia proferida por la juez 44, Sandra Liliana Heredia, el Tribunal Superior de Bogotá concluye que «incurre en falacia de petición de principio al asumir como verdaderos los hechos que sustentan la acusación sin una valoración contrastable. Se parte de la premisa: que si una versión acusa a los hermanos Uribe es verdadera y, si no, es falsa, sin atender al debate probatorio ni al estándar de demostración exigido”.

El Tribunal advirtió que la juez, en su fallo de primera instancia, omitió precisar el carácter y los propósitos de la comisión integrada por Iván Cepeda y Mercedes Arroyave, cuya misión era la de recopilar información sobre fosas comunes en las cárceles del país, y no la de obtener testimonios en contra de los hermanos Uribe Vélez.

La primera en reaccionar a la decisión del Tribunal Superior de Bogotá fue la senadora y precandidata María Fernanda Cabal:

Después de años de persecución judicial y una condena injusta en primera instancia basada en conjeturas y sesgos, el Tribunal Superior de Bogotá ha declarado inocente al expresidente @AlvaroUribeVel. Esta decisión confirma lo que millones de colombianos siempre supimos, que el…

Luego lo hizo el expresidente Iván Duque:

¡Se ha hecho justicia! La inocencia que Álvaro Uribe ha probado a lo largo de su vida, y luego de tantas infamias, ha prevalecido. Su gallardía, honestidad, patriotismo y compromiso con la legalidad han derrotado a tantos malquerientes que pretendieron castigar su batalla contra…

Como se sabe, el expresidente Uribe Vélez fue condenado en primera instancia por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal a 12 años de prisión domiciliaria. Además se le impuso una multa de 3.444 millones de pesos y se le inhabilitó para el ejercicio de derechos y funciones públicas por un periodo de 100 meses. Esta sentencia, proferida por la juez 44 penal de Bogotá Sandra Liliana Heredia fue apelada y por ello pasó a decisión del Tribunal Superior.