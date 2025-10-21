SuperIndustria cierra los restaurantes Andrés Carne de Res en Chía y Bogotá por graves riesgos para vida y salud de consumidores y trabajadores

–La Superintendencia de Industria y Comercio notificó este martes la orden de cierre inmediato de los establecimientos Andrés D.C. y Andrés Carne de Res por graves riesgos eléctricos y de gas combustible detectados durante inspecciones. Las fallas representan peligro para la vida, salud y seguridad de consumidores y trabajadores, advirtió el organismo de control.

En un comunicado, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), señala que en ejercicio de sus funciones de inspección, vigilancia y control del cumplimiento del Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas – RETIE y del Reglamento Técnico de Instalaciones Internas de Gas Combustible, impartió cuatro medidas administrativas preventivas y ordenó la apertura de cuatro investigaciones administrativas en contra de la sociedad INMACULADA GUADALUPE Y AMIGOS S.A.S., propietaria de los reconocidos establecimientos «Andrés Carne de Res» en Chía y «Andrés D.C.» en Bogotá D.C., tras detectar incumplimientos graves que representan riesgos inminentes para la vida, la salud y la seguridad de los consumidores, trabajadores y visitantes.

Las actuaciones se derivan de las visitas administrativas de inspección realizadas los días 10 y 11 de septiembre de 2025 a los establecimientos ubicados en la Calle 3 No. IIA – 56 del municipio de Chía (Cundinamarca) y en la Calle 82 No. 12—15/21, locales 201 a 205, 301 a 305, 405 a 407 y terraza de Bogotá D.C.

Añade que los profesionales de la SIC detectaron deficiencias críticas en las instalaciones eléctricas y de gas combustible, entre ellas conductores eléctricos expuestos a daños físicos, deficiencias en tableros de distribución, ausencia de sistemas de protección contra sobrecargas, falta de ventilación adecuada en zonas con presencia de gas combustible, uniones sin protección anticorrosiva y ausencia de dispositivos de seguridad exigidos por los reglamentos técnicos.

«Estas condiciones constituyen un alto riesgo de incendio, explosión o intoxicación. Por ello, la SIC ordenó la sociedad INMACULADA GUADALUPE Y AMIGOS S.A.S., propietaria de los establecimientos, suspender de inmediato la prestación de servicios y actividades económicas incluyendo las de restaurante, bar, bailadero, actividades artísticas, preparación y venta de alimentos y bebidas, y cualquier otro espectáculo o evento, mediante el cierre total de los establecimientos de Chía y Bogotá», puntualiza.

Asimismo, afirma que la empresa deberá aportar las pruebas que acrediten el cumplimiento de los reglamentos técnicos aplicables y corregir las deficiencias encontradas, con el fin de eliminar los riesgos identificados, y posteriormente proceder al levantamiento de las medidas preventivas.

La SIC reitera que el cumplimiento estricto de los reglamentos técnicos es fundamental para garantizar la seguridad de los consumidores y prevenir accidentes derivados de la manipulación inadecuada de la energía eléctrica o el gas combustible.

Finalmente, la Superintendencia indica que la infracción a los reglamentos técnicos y/o el incumplimiento de las órdenes impartidas, podrá dar lugar a la imposición de multas de hasta dos mil (2.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, conforme con el artículo 61 de la Ley 1480 de 2011 (Estatuto del Consumidor).