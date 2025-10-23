Resultados de las loterías y chances de este jueves 23 de octubre de 2025 en Colombia
–Los siguientes son los resultados de las loterías y chances que jugaron este jueves 23 de octubre de 2025 en el territorio colombiano:
Dorado
Mañana 5074 – La 5ta 8 – Tarde 5166 – La 5ta 6
Culona
Día 0569 – Noche 8275
Astro Sol
7649 – Signo Leo
Pijao de Oro
5327 – La 5ta 6
Paisita
Día 0857 – La 5ta 8 – Noche 3921
Chontico
Día 5655 – La 5ta 7 – Noche 7947 – La 5ta 1
Cafeterito
Tarde 1612 – La 5ta 7 – Noche 4834 – La 5ta 7
Sinuano
Día 3266 – La 5ta 9 – Noche
Cash Three
Día 647 – Noche
Play Four
Día 3225 – Noche
Samán
Día 1206
Caribeña
Día 1382 – La 5ta 8 – Noche
Motilón
Tarde 5301 – La 5ta 0 – Noche
Fantástica
Día 6715 – La 5ta 0 – Noche
Antioqueñita
Día 6940 – La 5ta 7 – Tarde 4835 – La 5ta 5