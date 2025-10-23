    • Nacional Resultados de las Loterías

    Resultados de las loterías y chances de este jueves 23 de octubre de 2025 en Colombia

    Ariel Cabrera Publicado el

    –Los siguientes son los resultados de las loterías y chances que jugaron este jueves 23 de octubre de 2025 en el territorio colombiano:

    Dorado
    Mañana 5074 – La 5ta 8 – Tarde 5166 – La 5ta 6

    Culona
    Día 0569 – Noche 8275

    Astro Sol
    7649 – Signo Leo

    Pijao de Oro
    5327 – La 5ta 6

    Paisita
    Día 0857 – La 5ta 8 – Noche 3921

    Chontico
    Día 5655 – La 5ta 7 – Noche 7947 – La 5ta 1

    Cafeterito
    Tarde 1612 – La 5ta 7 – Noche 4834 – La 5ta 7

    Sinuano
    Día 3266 – La 5ta 9 – Noche

    Cash Three
    Día 647 – Noche

    Play Four
    Día 3225 – Noche

    Samán
    Día 1206

    Caribeña
    Día 1382 – La 5ta 8 – Noche

    Motilón
    Tarde 5301 – La 5ta 0 – Noche

    Fantástica
    Día 6715 – La 5ta 0 – Noche

    Antioqueñita
    Día 6940 – La 5ta 7 – Tarde 4835 – La 5ta 5

    Ariel Cabrera
