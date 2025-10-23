Venezuela: Régimen de Maduro activa nuevos puntos de defensa en 5 estados en su frente Caribe; 9 de ellos están en el Zulia fronterizo con Colombia

–(Foto www.vtv.gob.ve). Cinco nuevos puntos estratégicos de defensa activó el régimen de Nicolas Maduro la madrugada de este jueves en su frente en el Caribe para repeler una eventual invasión de Estados Unidos, en el marco de los Ejercicios Costa Independencia 200 desplegados por la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).

En Zulia, uno de los estados más importantes del país, fronterizo con Colombia en el departamento de La Guajira, y con ingentes recursos petroleros, se establecieron nueve puntos defensivos a lo largo de los 179 kilómetros de costas del Golfo de Venezuela.

El gobernador de ese estado, Luis Caldera, recalcó que esa entidad apuesta por el derecho a la paz, la soberanía y alzó su voz en defensa de los pescadores frente a cualquier amenaza externa.

Los otros puntos estratégicos están ubicados en los estados de Nueva Esparta, Falcón, Sucre y Carabobo. En este último, los centros de control se localizan en Palma Sola, la refinería El Palito, el eje Puerto Cabello-Playa Sonrisa, Playa Waikiki, Puerto de Gañango y Patanemo.

«La Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) se encuentra lista para dar cumplimiento a las órdenes del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro», expresó uno de los uniformados durante el despliegue transmitido por la Venezolana de Televisión (VTV).

«En el Fortín Solano tendremos la observación necesaria y los medios de comunicación para dar la alerta temprana. Asimismo, desplegamos todos los medios y fuerzas que se encuentran en el territorio como piezas de artillería, defensa aeroespacial, entre otros, todo se suma para garantizar la independencia y soberanía de nuestro espacio aéreo», agregó.

El operativo de defensa se da en medio de las intensificados ataques letales de EE.UU. en el Caribe, calificados como una «amenaza» por parte de Venezuela. Del mismo modo, Caracas sostiene que el aumento de las hostilidades de Washington tiene fines golpistas para apropiarse de los ingentes recursos naturales y energéticos del país petrolero.

Hasta el momento, la Administración Trump ha llevado a cabo nueve ataques conocidos contra presuntas embarcaciones narcotraficantes desde el mes pasado, que han causado al menos 37 muertes.

Los primeros siete bombardeos se produjeron en el mar Caribe, pero esta semana la estrategia se amplió al Pacífico Oriental. El primer ataque en el nuevo frente tuvo lugar el martes, con un saldo de dos muertos. (Información RT).