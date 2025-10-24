El Presidente Petro fue incluido en la Lista Clinton

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, fue incluido hoy por el gobierno de Estados Unidos en la controvertida Lista Clinton, que es como se le conoce a la lista negra de empresas y personas señaladas de tener relaciones con dinero proveniente del narcotráfico en el mundo.

En el listado también se incluyó a la esposa del primer mandatario de los colombianos, Verónica Alcocer, a su hijo, Nicolás Petro y al Ministro del Interior Armando Benedetti.

Según el gobierno norteamericano, “bajo el mandato del presidente Petro, la producción de cocaína en Colombia se ha disparado a niveles récord. Petro ha proporcionado beneficios a organizaciones narcoterroristas. Bajo el liderazgo del presidente Trump, no toleraremos que Colombia narcotráfico a nuestro país ni envenene a los estadounidenses”.

“Desde que el presidente Gustavo Petro llegó al poder, la producción de cocaína en Colombia se ha disparado a su nivel más alto en décadas, inundando Estados Unidos y envenenando a los estadounidenses”, manifestó el secretario del Tesoro, Scott Bessent.La lista es emitida por la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (Office of Foreign Assets Control (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos y fue creada en octubre de 1995, por la Orden Ejecutiva 12978, emitida por el presidente Bill Clinton como parte de una serie de medidas en la guerra contra las drogas y el lavado de activos.

La Orden Ejecutiva 12978 declaró a los cárteles de la droga en Colombia como una amenaza a la seguridad nacional y economía de los Estados Unidos y empezó por nombrar a los cuatro jefes del Cartel de Cali – Gilberto Rodríguez Orejuela, Miguel Rodríguez Orejuela, José Santacruz Londoño y Helmer Herrera Buitrago. Las personas naturales o jurídicas que aparecen en dicha lista no pueden hacer transacciones financieras o tener negocios comerciales con los Estados Unidos y las empresas de dicho país que tengan relación con ellos incurren en un delito.