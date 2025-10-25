    • Nacional Resultados de las Loterías

    Resultados del Baloto, loterías y chances de este sábado 25 de octubre de 2025 en Colombia

    Publicado el

    –Los siguientes son los resultados del Baloto, las loterías y chances que jugaron este sábado 25 de octubre de 2025 en el territorio colombiano:

    Dorado
    Mañana 9054 – La 5ta 4 – Tarde 4178 – La 5ta 4

    Culona
    Día 1913 – Noche

    Astro Sol
    5566 – Signo Cáncer

    Paisita
    Día 8194 – La 5ta 9 – Noche

    Chontico
    Día 7707 – La 5ta 8 – Noche

    Cafeterito
    Tarde 1916 – La 5ta 7 – Noche

    Sinuano
    Día 6708 – La 5ta 0 – Noche

    Cash Three
    Día 375 – Noche

    Play Four
    Día 6511 – Noche

    Samán
    Día 2441

    Caribeña
    Día 1414 – La 5ta 6 – Noche

    Motilón
    Tarde 5625 – La 5ta 7 – Noche

    Fantástica
    Día 2877 – La 5ta 9 – Noche

    Antioqueñita
    Día 6289 – La 5ta 4 – Tarde 3366 – La 5ta 4

    Ariel Cabrera
