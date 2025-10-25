Trabajo sí hay: Visite la Unidad Móvil Agencia Distrital de Empleo y acceda a vacantes hasta este 25 de octubre en Ciudad Bolívar

Foto: Secretaría Distrital de Desarrollo Económico.

La Agencia Distrital de Empleo de Bogotá activa su Unidad Móvil de Atención para llegar a las localidades y barrios para acercar a los bogotanos y bogotanas que están en búsqueda de empleo, cursos de hoja de vida y otros servicios para que conectes con el mundo laboral. Asiste desde este lunes 10 al sábado 25 de octubre de 2025, al barrio San Francisco en la localidad de Ciudad Bolívar en el sur de Bogotá. Además, accede a más de 1.800 vacantes disponibles con empresas aliadas. ¡Lleva tu hoja de vida, documento de identidad y accede gratis!

Accede a la estrategia ‘Talento Capital’ liderada por la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá y la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE), que busca conectar a las personas que buscan trabajo con oportunidades laborales formales.

Unidad Móvil de Atención de la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá en Ciudad Bolívar

¿Vives en el sur de Bogotá y estás buscando empleo? ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’ el futuro laboral mejor es posible. Esta vez no tienes que ir lejos: el Empleo sobre Ruedas llega a ti. Accede a vacantes disponibles con la Unidad Móvil de Atención.

Del lunes 20 al sábado 25 de octubre de 2025 y accede gratis:

Más de 1.800 vacantes laborales disponibles con empresas aliadas.

Ofertas de formación.

Conexión a puestos de trabajo y vacantes laborales con ‘Talento Capital’.

Asesoría para tu hoja de vida y empresarios/as.

Registro de hoja vida en la plataforma de la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá.

Asiste al barrio San Francisco en la diagonal 62 sur #20F-20, con horarios de lunes a viernes de 8:00 a. m. a 4:00 p. m. y el sábado de 8:00 a. m. a 12:00 m.

Algunos de los 1.800 cargos disponibles con ‘Talento Capital’ y en la Unidad Móvil de Atención:

Soldador para Ciudad Bolívar, en el sur de Bogotá .

. Analista senior de cartera.

Abogado inmobiliario.

Analista senior de contabilidad.

Analista senior de control y gestión.

Analista senior de impuestos.

Analista senior de operaciones.

Analista senior de categoría.

Analista senior de expansión.

Analista senior de ingeniería logística.

Analista senior de nómina.

Analista senior de infraestructura T.I.

Analista senior de macro layout.

Analista SIG.

Coordinador de cartera.

Y mucho más.

La unidad está equipada como una oficina itinerante de la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá, con rampa de acceso para personas con movilidad reducida, carpas, sillas, televisor, cabina de sonido y paneles solares. Allí, los asistentes podrán registrar su hoja de vida, recibir orientación personalizada, postularse a vacantes y participar en procesos de selección en tiempo real.

La Unidad Móvil de atención de la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá recorrerá la capital en sus localidades cada semana. Para conocer la programación y vacantes disponibles a las que puedes postularte desde este espacio, puedes consultar en Portal Bogotá, ingresando a: https://bogota.gov.co/tag/trabajo-si-hay-en-bogota

Para acceder a las vacantes laborales de ‘Talento Capital’ y servicios de la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá y la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE), no se requieren intermediarios o pago de dineros. Evita estafas.

Recuerda mantenerte al día sobre nuevas oportunidades laborales, consejos para afrontar procesos de selección, convocatorias a cursos gratuitos y certificables, y pautas para elaborar una hoja de vida efectiva, entre otros, a través del canal de WhatsApp Empleo en Bogotá. Conoce los detalles aquí: Trabajo sí hay en Bogotá: sigue el canal de WhatsApp de ofertas laborales