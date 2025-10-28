Los mensajes de Petro en su gira por Medio Oriente: «El pueblo árabe me ama… Tratan como príncipe al presidente y como princesa a Colombia»

–El presidente Gustavo Petro inició este martes en Riad, la capital de Arabia Saudita, su gira por Medio Oriente, para participar en la Cumbre de la Iniciativa de Inversión Futura, FII9, un foro global, a veces llamado el ‘Davos del Desierto’, que busca impulsar el crecimiento sostenible.

«Puedo decir que el pueblo árabe me ama por mi transparencia frente a Palestina», trinó el mandatario colombiano tras sus primeras horas en la península arábiga.

«Aquí hablo en el foro de FII9, iniciativas de inversión futura. Se reúnen los mayores inversionistas del mundo».

En un encuentro con los periodistas, interrogado sobre la tensa situación en el Caribe y la lucha de Estados Unidos contra las drogas, el presidente Gustavo Petro, tras señalar que “no hay necesidad de tirar misiles, es absolutamente ineficaz», afirmó que esta campaña estadounidense «no parece estar dirigida esa acción a incautar cocaína, sino a una invasión, algo que es absurdamente ilegal. Y tiene más como objetivo el petróleo que defender a la sociedad norteamericana de drogas ilícitas”.

Además, señaló que el Gobierno de Estados Unidos debería aumentar sus esfuerzos en la lucha contra el fentanilo, porque se trata de una sustancia más peligrosa.

“La ciencia determina qué drogas son más peligrosas que otras. Es 30 veces más peligroso el fentanilo que la cocaína y, por tanto, el esfuerzo de Estados Unidos debería ser 30 veces mayor frente al fentanilo que frente a la cocaína. La única diferencia es que el fentanilo no sirve de excusa para invadir a América Latina, dado que no lo producimos. La cocaína sí es un instrumento para controlar los gobiernos de América Latina”, subrayó el mandatario.

Respecto a su presencia en Arabia Saudita, particularmente sobre su participación en la novena edición del foro global Iniciativa de Inversión Futura (FII9), el mandatario se refirió a las posibilidades que tiene Colombia –y América del Sur en general- de contar con energías limpias.?

“He defendido, antes de ser presidente, la potencialidad de Colombia y América del Sur de generar energías limpias. He defendido el tránsito más rápido hacia la economía descarbonizada. Sin petróleo, sin carbón, sin gas”, resaltó.

En la misma línea, defendió su propuesta orientada a que Estados Unidos limpie su matriz energética mediante un acuerdo con América del Sur.

“Estados Unidos sufre, es un gran emisor, el acumulado mayor de la historia en los flujos, segundo después de China. Y se beneficiaría mucho de un buen trato comercial con América del Sur, en tanto que podemos limpiar completamente la matriz energética de Estados Unidos”, sostuvo.

Por último, el presidente Petro puntualizó que en Estados Unidos existe un “negacionismo muy de extrema derecha, que les impide ver la claridad y la realidad del mundo”.

El presidente Gustavo Petro también trinó sobre problemas internos de Colombia

Mensaje al presidente Donald Trump

En la conferencia internacional en Riad participan más de 600 ponentes y además de Petro, otros 14 jefes de Estado, entre ellos los de Albania, Bangladesh, Bulgaria, Cuba, Chipre, Guinea Ecuatorial, Guinea, Iraq, Jordania, Kenia, Kosovo, Mauritania, Montenegro, Pakistán y Ruanda.

La FII9 busca poner a la humanidad en el centro del debate frente a los desafíos que imponen la fragmentación global y los vertiginosos avances tecnológicos. Su objetivo es transformar ideas en soluciones prácticas en cuatro ejes estratégicos: inteligencia artificial y robótica, educación, salud y sostenibilidad.