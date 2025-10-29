-Dólar TRM $ 3,885.29 (vigente 30 de octubre)

-Euro $ 4,536.40

-Bitcoin US$ 110.022,10

Tasa de Interés

-DTF: 8,63%

-UVR: $ 395,57

-Tasa de Usura 24,36%

-Café (UsCent – Libra) US$ 3,95

-Petróleo Brent US$ 60,38