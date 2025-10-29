    • Economía Nacional

    Indicadores Económicos

    Publicado el

    -Dólar TRM $ 3,885.29 (vigente 30 de octubre)
    -Euro $ 4,536.40
    -Bitcoin US$ 110.022,10

    Tasa de Interés

    -DTF: 8,63%
    -UVR: $ 395,57
    -Tasa de Usura 24,36%

    -Café (UsCent – Libra) US$ 3,95
    -Petróleo Brent US$ 60,38

