Indicadores Económicos

Ariel Cabrera
Publicado el miércoles octubre 29, 2025

-Dólar TRM $ 3,885.29 (vigente 30 de octubre)
-Euro $ 4,536.40
-Bitcoin US$ 110.022,10

Tasa de Interés
-DTF: 8,63%
-UVR: $ 395,57
-Tasa de Usura 24,36%

-Café (UsCent – Libra) US$ 3,95
-Petróleo Brent US$ 60,38