Judicializan a dos mujeres por realizar procedimientos estéticos sin tener la idoneidad y conocimiento y causar lesiones y deformaciones a sus pacientes

–Dos mujeres fueron capturadas y judicializadas en Medellín acusadas de realizar procedimientos estéticos sin tener idoneidad y conocimientos y ocasionaron lesiones, deformidades, limitaciones y otras complicaciones físicas a quienes se sometieron a ellos.

Las presuntas involucradas en los procedimientos estéticos improvisados fueron capturadas por servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y una fiscal de la Seccional Medellín las presentó ante un juez de control de garantías y les imputó los delitos de concierto para delinquir, estafa agravada en modalidad de delito masa y lesiones personales dolosas.

Las procesadas Jackeline Bedoya Acevedo, María Paola Arango Garrillo, que no aceptaron los cargos y fueron cobijadas con aseguramiento que deberán cumplir en centro carcelario, habrían participado directamente en las intervenciones quirúrgicas y en otras labores relacionadas como administración de medicamentos, aplicación de anestesia local, atención postoperatoria y masajes postquirúrgicos.

Con ellas fue capturado y judicializado Michel Chaverra Jaramillo.

Las dos mujeres realizaban sus intervenciones en inmuebles ubicados en diferentes sectores de Medellín, ocasionando lesiones, deformidades, limitaciones y otras complicaciones físicas a por lo menos 24 víctimas.

Quirófanos improvisados y sin las mínimas condiciones de higiene y salubridad fueron acondicionados en viviendas de los barrios Laureles, San Javier, Guayabal y Olaya Herrera de Medellín (Antioquia). A estos lugares acudieron, por lo menos, 48 mujeres para que les realizaran un procedimiento estético que era ofertado por redes sociales con el nombre de ‘lipólisis láser con transferencia glútea’.

Elementos materiales probatorios obtenidos por la Fiscalía General de la Nación establecieron que estas tres personas no contarían con la formación profesional, idoneidad ni experiencia para intervenir en cirugías y otros tratamientos médicos. Esta sería la causa de cuadros infecciosos, deformidades permanentes o limitaciones funcionales ocasionadas a 24 mujeres, que acudieron a reclamar por las afectaciones a su salud y no recibieron respuesta.