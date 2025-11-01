Este 1 y 2 de noviembre asista a la jornada de adopción de perros y gatos en el #PyBAFest 2025

Imagen: IDPYBA.

Es por esto que te invitamos a adoptar, brindar amor y un hogar a quien más lo necesita. Los días 1 y 2 de noviembre el Parque El Country será el escenario del #PyBAFest 2025, un espacio organizado por el Cluster PyBA de la Cámara de Comercio de Bogotá y el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA), donde las familias podrán disfrutar de un fin de semana lleno de actividades en torno al amor por los animales y la promoción del bienestar animal en la ciudad.

El Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA) participará en este evento con una gran jornada de adopción de perros y gatos que han sido rescatados del maltrato o del abandono y que hoy esperan encontrar una familia que les brinde un hogar definitivo lleno de cuidado y cariño.

Además, el festival contará con la Feria de Emprendimientos de la Red de Aliados del IDPYBA, integrada por organizaciones animalistas y emprendimientos locales. Cada compra que realicen los asistentes contribuirá a fortalecer la labor de estas organizaciones que trabajan día a día por salvar y proteger a los animales que más lo necesitan.

Durante los dos días del evento el Instituto desarrollará actividades culturales y pedagógicas enfocadas en fomentar la tenencia y convivencia responsables, la protección y el bienestar de los animales que habitan en la capital.

La cita es el sábado 1 y domingo 2 de noviembre, de 9:00 a. m. a 4:00 p. m., en el Parque El Country (Avenida Calle 127 #11D–90), una oportunidad perfecta para disfrutar en familia, apoyar causas solidarias y celebrar a quienes llenan de amor nuestros hogares.

Más actividades que fortalecen el bienestar animal

El Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA) también participará en la jornada “Un Día Guau 2025”, un espacio que promueve el bienestar y la protección de los animales de compañía en Bogotá.

La actividad, organizada por Germina, Responder y Colsubsidio, busca fomentar la tenencia responsable de animales y brindar servicios gratuitos de atención a las familias y sus animales de compañía.

Durante la jornada se ofrecerán valoraciones médico veterinarias gratuitas (dirigidas a personas de los estratos 1, 2 y 3), charlas pedagógicas sobre tenencia y convivencia responsables, una jornada de adopción de perros y gatos rescatados, así como la venta de productos de emprendimientos pertenecientes a la Red de Aliados del IDPYBA, con el fin de apoyar el fortalecimiento de estas iniciativas que trabajan por el bienestar animal.

El encuentro se realizará el domingo 2 de noviembre, de 9:00 a. m. a 4:00 p. m., en el Parque Piso Blanco ubicado en la Carrera 113 #83A–14.

Con estas acciones el IDPYBA continúa fortaleciendo su compromiso con el bienestar animal, promoviendo espacios de encuentro ciudadano y fomentando la construcción de una Bogotá más solidaria con todos los seres sintientes.