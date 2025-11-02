Cortes de luz este lunes 3 y martes 4 de noviembre de 2025 en Bogotá, Funza, Mosquera, Chía y Zipaquirá

–(Foto Enel Colombia). Por trabajos de mantenimiento y de ajuste de redes, habrá cortes del servicio de energía este lunes 3 y martes 4 de noviembre de 2025 en sectores de la capital de la República y de los municipios de Funza, Mosquera, Chía y Zipaquirá, Cundinamarca.

—

Lunes 3 de noviembre

—

Ciudad Bolívar

Barrio Villas El Diamante – De calle 69 sur a calle 71 sur entre carrera 18 y carrera 20 – 8 a.m. a 11 p.m.

Fontibón

Barrio Zona Industrial – De calle 19 a calle 21 entre carreras 67 y 69 – 2:00 p. m. – 6:00 p. m.

Municipio de Funza, Cundinamarca

Vereda El Hato – 8:15 a. m. – 5:00 p. m.

—

Martes 4 de noviembre

Bosa

Barrio El Corzo Rural – De calle 48 sur a calle 50 sur entre carreras 92 y 96 – 7:00 a. m. – 5:30 p. m.

Bosa

Barrio Jiménez de Quesada – De calle 64 sur a calle 66 sur entre carreras 77 y 80 – 7:00 a. m. – 5:00 p. m.

La Candelaria

Barrio La Catedral. De carrera 7 a carrera 9 entre calles 13 y 15 – 8:30 a. m. – 4:00 p. m.

Chapinero

Barrio Chapinero Central – De calle 58 a calle 61 entre carreras 7 y 10 – 8:00 a. m. – 1:00 p. m.

Chapinero

Barrio Antiguo Country – De calle 81 a calle 83 entre carreras 17 y 19 – 7:45 a. m. – 5:30 p. m.

Chapinero

Barrio Lago Gaitán – De carrera 17 a carrera 19 entre calles 79 y 81 – 7:45 a. m. – 5:30 p. m.

Engativá

Barrio Los Cerezos – De carrera 90 a carrera 92 entre calles 89 y 91 – 8:00 a. m. – 5:00 p. m.

Engativá

Barrio Luis Carlos Galán – De calle 92 a calle 94 entre carreras 90 y 92 – 8:00 a. m. – 5:00 p. m.

Fontibón

Barrio San Pablo Jericó – De calle 16 a calle 18 entre carreras 119 y 121 – 7:00 a. m. – 10:00 a. m.

Kennedy

Barrio Marsella – De carrera 70 a carrera 72 entre calles 5 y 7 – 6:45 a. m. – 11:45 a. m.

Kennedy

Barrio Osorio III – De carrera 90 a carrera 92 entre calles 1 y 3 – 7:00 a. m. – 5:30 p. m.

Kennedy

Barrio Osorio XII – De carrera 121 a carrera 123 entre calles 42 y 44 sur – 7:00 a. m. – 5:30 p. m.

Puente Aranda

Barrio Centro Industrial – De carrera 67 a carrera 69 entre calles 18 y 20 – 8:00 a. m. – 12:30 m.

Puente Aranda

Barrio Remanso – De carrera 37 a carrera 39 entre calles 10 y 12 sur – 8:00 a. m. – 5:00 p. m.

Rafael Uribe Uribe

Barrio Diana Turbay Arrayanes – De carrera 1 a carrera 3 entre calles 48 y 50 sur – 11:00 a. m. – 1:00 p. m.

Rafael Uribe Uribe

Barrio La Paz – De carrera 4 a carrera 6 entre calles 52 y 54 sur – 8:15 a. m. – 11:00 a. m.

San Cristóbal

Barrio Las Guacamayas I – De carrera 1 este a carrera 3 este entre calles 35 y 37 sur – 2:00 p. m. – 5:00 p. m.

Suba

Barrio Britalia – De calle 164 a calle 167 entre carreras 53 y 55 – 7:00 a. m. – 5:00 p. m.

Suba

Barrio Lech Walesa – De carrera 101 a carrera 103 entre calles 125 y 127 – 8:00 a. m. – 5:00 p. m.

Teusaquillo

Barrio Chapinero Occidental – De carrera 14 a carrera 16 entre calles 59 y 61 – 2:00 p. m. – 5:30 p. m.

Teusaquillo

Barrio Ortezal – De calle 22 a calle 24 entre carreras 35 y 37 – 8:00 a. m. – 5:00 p. m.

Chía, Cundinamarca

De carrera 0 a carrera 2 entre calles 15 y 17 – 8:30 a. m. – 6:30 p. m.

Municipio de Mosquera

Parque Industrial Agrosavia – 7:00 a.m. – 5: 30 p.m.

Vereda San José – 7:00 a. m. – 5:30 p. m

Municipio de Zipaquirá

De calle 3 a calle 11 entre carreras 26 y 28 7:45 a. m. – 2:00 p. m.

Municipio de Zipaquirá

Vereda San Antonio – 8:30 a. m. – 5:00 p. m.

Recomendaciones y consejos para los usuarios de Enel Colombia

-Cuide sus electrodomésticos: lo mejor es tenerlos desconectados durante la intervención, así evita posibles daños por las intermitencias del servicio.

-Organice sus actividades: recuerde que los trabajos programados pueden implicar cortes de luz. Por ello, debe tener en cuenta las horas en que se hará la intervención y prepararse.

-Conserve sus alimentos: durante el corte de energía, evite abrir la nevera varias veces. De esa forma, la comida que esté refrigerada se mantendrá en buen estado.

-Permite la entrada del personal técnico: en caso de que sea necesario, el personal de la compañía debe ingresar a edificios, conjuntos u oficinas.

-En ese caso, autorice su ingreso para que los trabajos se puedan llevar a cabo en los tiempos previstos. Sin embargo, si le preocupa la seguridad, Enel Colombia recomienda validar la identidad de sus trabajadores llamando al 601 5 115 115 en Bogotá y Cundinamarca.