Tres detenidos por agresión y muerte de joven de 20 años tras celebración de Halloween en Bogotá

Bajo la estrategia integral de seguridad ‘Bogotá Camina Segura’, la Policía de Bogotá logró capturar o detener a tres personas señaladas de participar en la agresión que generó la muerte de un joven de 20 años, identificado como Jaime Esteban Moreno Jaramillo, durante una riña registrada en una fiesta de celebración de Halloween en la calle 64 con avenida Caracas en Bogotá.

Los hechos se registraron durante la madrugada de este viernes 31 de octubre de 2025. Según las autoridades, a través de la Línea de Emergencias 123 fue reportada una riña a las afueras de un establecimiento nocturno calle 64 con avenida Caracas, límites entre las localidades de Chapinero y Barrios Unidos.

«En las últimas horas, frente a los hechos registrados en la madrugada del 31 de octubre, la Policía de Bogotá se permite informar que una unidad de atención acudió a un requerimiento en la calle 64, donde se encontró a un ciudadano tendido en la vía pública con varias lesiones en su cuerpo. De inmediato se activaron todos los protocolos establecidos y la persona fue trasladada a un centro asistencial», dijo el teniente coronel Jorge Ariza, oficial de Guarnición de la Policía de Bogotá.

En los hechos fueron indentificadas tres personas, acusadas de participar en la agresión que horas después, generó la muerte del joven Jaime Esteban Moreno Jaramillo. Dos mujeres y un hombre fueron detenidos por uniformados de la Policía de Bogotá.

«En el lugar, un testigo informó sobre la presunta participación de tres personas en los hechos. Gracias a la rápida reacción de las unidades policiales en la zona, se logró la captura de estas tres personas: dos mujeres de nacionalidad extranjera y un ciudadano. Los capturados fueron puestos a disposición de la autoridad competente por el delito de lesiones personales. Lamentablemente, debido a la gravedad de las heridas, el ciudadano falleció en horas de la tarde mientras recibía atención médica en el centro asistencial. El Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) adelanta las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos», agregó el de Guarnición de la Policía de Bogotá.

Los capturados por la Policía de Bogotá, fueron identificados como Juan Carlos Suárez Ortiz, Kaleidymar Paola Fernández Sulbarán y Bertha Parra Torres, quienes se encuentran a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de homicidio.

Recuerde denunciar cualquier hecho contrario a la convivencia o delictivo en la ciudad a través de la Línea de Emergencias 123. La denuncia es clave para lograr las sanciones o procesos investigativos que permitan la lucha contra el crimen y contribuir a que Bogotá camine segura.