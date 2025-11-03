TransMiZonal A537–G537 ajusta sus horarios para mejorar la cobertura en Bogotá

Foto: TransMilenio.

Con el objetivo de optimizar la prestación del servicio y mejorar la cobertura en las horas de mayor demanda, desde el sábado 1 de noviembre el servicio TransMiZonal A537 Palermo – G537 Villa del Río modificó su horario de funcionamiento.

A partir de esta fecha, el servicio opera de lunes a viernes de 4:00 a. m. a 11:00 p. m., los sábados de 4:00 a. m. a 9:00 p. m. y los domingos y festivos de 5:00 a. m. a 8:00 p. m.

Esta medida busca fortalecer la movilidad en la ciudad, ofreciendo a los usuarios una mejor experiencia en sus desplazamientos y garantizando una mayor cobertura en los momentos de mayor afluencia.

El ajuste hace parte del compromiso de TransMilenio S. A. y la Alcaldía Mayor de Bogotá por seguir avanzando hacia un sistema de transporte público más eficiente, sostenible y acorde con las necesidades de la ciudadanía.