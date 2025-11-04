México lamenta y rechaza la decisión de Perú de romper relaciones diplomáticas

–México respondió esta jornada a la decisión de Perú de romper las relaciones bilaterales con el país norteamericano, luego de que el Gobierno de Claudia Sheinbaum diera asilo diplomático a Betssy Chávez, quien fuera jefa de Gabinete del exmandatario Pedro Castillo, derrocado en diciembre de 2022.

De acuerdo con el comunicado emitido por el Ministerio de Relaciones Exteriores, México «lamenta y rechaza la decisión unilateral del Perú de romper relaciones diplomáticas como respuesta a un acto legítimo y apegado a derecho internacional».

Desde la Cancillería indicaron que México había otorgado «asilo diplomático» a la ex primera ministra Bettsy Chávez Chino «en pleno apego al derecho internacional», ya que la política ha mencionado que ha sido «objeto de reiteradas violaciones a sus derechos humanos como parte de una persecución política del Estado peruano desde el momento de su captura en 2023».

Señalaron que la decisión de otorgar asilo diplomático a la política del Perú fue tomada al amparo del artículo 11 de la Constitución Política de México, «tras una evaluación minuciosa y en estricta observancia del procedimiento establecido para ello», así como «en atención a los principios constitucionales de política exterior, el humanismo mexicano y la vocación del país en materia de asilo y refugio».

Ante ello, manifestaron que el otorgamiento de asilo no puede ser considerado «un acto inamistoso por ningún otro Estado». «Por lo anteriormente expuesto, México rechaza la decisión unilateral del Perú, al ser excesiva y desproporcionada frente a un acto legítimo de México y apegado a derecho internacional, el cual en modo alguno constituye una intervención en los asuntos internos del Perú», continúa el mensaje oficial.

De igual modo, reiteraron que México «seguirá fiel a su tradición humanista de defender los derechos humanos y de brindar protección a personas perseguidas por razones políticas». Asimismo, aseguraron que la nación norteamericana opta por «el diálogo y la solución amistosa de controversias», al tiempo que valora «los históricos lazos de amistad» que unen a los pueblos de México y el Perú.

El anuncio de ruptura de relaciones fue hecho por el nuevo canciller peruano, Hugo de Zela, quien notificó el quiebre de las relaciones diplomáticas con México tras constatar que Chávez fue asilada en la residencia de la Embajada de México en Lima.

De Zela arremetió en conferencia de prensa contra el Gobierno de Sheinbaum, a quien criticó por sus «expresiones inaceptables y falsas» con respecto al expresidente Castillo, considerado por México como un perseguido político y actualmente encarcelado en territorio peruano, acusado de presunta rebelión.

Chávez, quien fue la última titular del Consejo de Ministros bajo el mando de Castillo, está procesada precisamente por presunta rebelión, en el mismo caso que afronta el exmandatario. Según De Zela, México valora que «la cómplice» también es una «perseguida política».

El nuevo canciller peruano fue designado a mediados de octubre en el cargo por el Gobierno de Perú, que ahora encabeza el presidente José Jerí tras fungir como presidente del Congreso. El parlamentario peruano asumió la jefatura de Estado de Perú luego de que el legislativo decidiera destituir a Dina Boluarte de la Presidencia, un puesto al que ella llegó tras el golpe de Estado contra Castillo y con el respaldo del mismo parlamento.

Desde que Castillo fue depuesto de su cargo, en diciembre de 2022, México ha acusado al Perú de quebrantar el orden constitucional de su país. En ese entonces gobernaba Andrés Manuel López Obrador, y su sucesora, Sheinbaum, ha mantenido la postura.

Por tal motivo, la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso peruano aprobó en septiembre pasado una moción para declarar ‘persona non grata’ a la actual mandataria mexicana. (Información RT).