Declaración de la Cumbre Celac-Unión Europea: Rechaza la amenaza y el uso de la fuerza y prioriza la solución de controversias mediante diálogo y cooperación

–«Reiteramos nuestra oposición a la amenaza o al uso de la fuerza y subrayamos la importancia de priorizar la prevención de los conflictos, las operaciones de mantenimiento de la paz y la consolidación de la paz como elementos esenciales para una paz duradera en ambas regiones», afirma la declaración conjunta de los jefes de Estado y de Gobierno de los Estados miembros de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) y la Unión Europea (UE) como conclusión de la cumbre realizada en Santa Marta

El encuentro tiene lugar en medio del mayor despliegue militar estadounidense en el Caribe en más de tres décadas, bajo el alegato declarado de luchar contra los cárteles del narcotráfico. Esta conducta, calificada por Venezuela como una «amenaza» y «agresión», ha sido también cuestionada por otros líderes, como el anfitrión, Gustavo Petro, su par brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, y el papa León XIV.

Al mismo tiempo, recuerdan que la Celac ha sido declarada Zona de Paz «comprometida con la solución de controversias mediante el diálogo y la cooperación». «Abordamos la importancia de la seguridad marítima y de la estabilidad regional en el Caribe», destaca el texto, que incide en la importancia de «la cooperación internacional, incluso en la lucha contra el crimen organizado transnacional y el tráfico ilícito de drogas».

En ese sentido, el texto señala la posición nacional de varios Estados respecto a la situación actual del Caribe y el Pacífico, si bien especifica que Argentina, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Panamá, Paraguay y Trinidad y Tobago se desligan de este punto.

En el documento, los líderes destacan su «compromiso inquebrantable con la democracia, incluidas elecciones libres, inclusivas, transparentes y creíbles». Asimismo, reafirman su adhesión «a los principios y propósitos de la Carta de las Naciones Unidas, en particular la igualdad soberana de los Estados, el respeto a la integridad territorial y de la independencia política».