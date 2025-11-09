Página de inicioEconomíaIndicadores Económicos Economía Nacional Indicadores Económicos Ariel Cabrera Publicado el domingo noviembre 9, 2025 -Dólar TRM $ 3,779.20 (vigente 10 de noviembre) -Euro $ 4,375.70 -Bitcoin US$ 103.839.90 Tasa de Interés -DTF: 8,70% -UVR: $ 396,02 -Tasa de Usura 24,99% -Café (UsCent – Libra) US$ 4,07 -Petróleo Brent US$ 59,72 DEJA UNA RESPUESTATu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *Comentario * Nombre * Correo electrónico * Web Δ Ariel Cabrera Ver todas las entradas Navegación de entradas Entrada anteriorEl Equipo Bogotá sigue sumando podios en torneos y competencias en Argentina, Perú, Chile y en Colombia Entrada siguientePico y Placa particulares en Bogotá: Este lunes 10 de noviembre No pueden circular placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5; taxis 7 y 8 También podría gustarte Economía Gobierno planea reingeniería al sector algodonero para enfrentar el TLC Geovany Quintero Gómez viernes junio 15, 2012 Economía Duque hace vehemete defensa al megaproyecto de Hidroituango Ariel Cabrera miércoles septiembre 4, 2019 Nacional Más de mil pilos antioqueños son nuevos Jóvenes en Acción Mary Gomez martes abril 21, 2015 Economía Indicadores Económicos Ariel Cabrera viernes agosto 16, 2024