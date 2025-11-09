-Dólar TRM $ 3,779.20 (vigente 10 de noviembre)

-Euro $ 4,375.70

-Bitcoin US$ 103.839.90

Tasa de Interés

-DTF: 8,70%

-UVR: $ 396,02

-Tasa de Usura 24,99%

-Café (UsCent – Libra) US$ 4,07

-Petróleo Brent US$ 59,72