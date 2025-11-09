    • Economía Nacional

    Indicadores Económicos

    Ariel Cabrera Publicado el

    -Dólar TRM $ 3,779.20 (vigente 10 de noviembre)
    -Euro $ 4,375.70
    -Bitcoin US$ 103.839.90

    Tasa de Interés

    -DTF: 8,70%
    -UVR: $ 396,02
    -Tasa de Usura 24,99%

    -Café (UsCent – Libra) US$ 4,07
    -Petróleo Brent US$ 59,72

    Ariel Cabrera
