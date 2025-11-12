Trabajo sí hay: Acceda a 300 vacantes en dos Ferias de Empleo este miércoles 12 de noviembre

Foto: Secretaría Distrital de Desarrollo Económico.

Accede a 300 vacantes laborales con ‘Talento Capital’ en dos Feria de Empleo de la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá este miércoles 12 de noviembre 2025, una presencial en la localidad de Bosa y otra con postulación virtual. Hay cargos para sectores de servicios y comercial, así como en obras y construcción. Actualiza tu hoja de vida y postúlate.

La estrategia ‘Talento Capital’ liderada por la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE), continúa conectando a las personas que buscan trabajo con oportunidades laborales formales.

Feria de Empleo presencial de ‘Talento Capital’ en la localidad de Bosa, en el suroccidente de Bogotá

El concesionario a cargo de las obras de la Línea 1 del Metro de Bogotá y la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá buscan personal trabajar en la megaobra más importante de ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’ ???.

El concesionario Metro Línea 1 está buscando talento como el tuyo. Son 200 puestos de trabajo para:

Operador Encofrados.

Oficiales de Obra (Redes secas y húmedas).

Auxiliar de Obra.

Auxiliar de Tráfico (con o sin experiencia).

Ayudante Armadores – Herreros.

Boal.

Cadenero Primero.

Cadenero Segundo.

Conductores de Camión Grúa

Soldadores SMAW.

Técnico Hidráulico

Oficial de Demarcación

Auxiliares Electricistas (Conte TE3).

Aparejadores.

Auxiliares de cocina.

Operadores forestales

Asiste este miércoles 12 de noviembre de 2025, a la calle 68 sur #81G-09 Polideportivo Palestina en la localidad de Bosa con horarios de de 8:00 a. m. a 2:00 p. m.

¡Lleva tu hoja de vida y documento de identificación!

Feria de Empleo virtual de ‘Talento Capital’ en Bogotá

La Agencia Distrital de Empleo de Bogotá y la empresa NEXA BPO tienen 100 vacantes laborales para bachilleres para el cargo de ejecutivos comerciales externos.

Detalles de las vacantes:

Formación: Bachiller académico.

Contrato: Término Indefinido.

Experiencia: Mínimo 6 meses .

Postúlate de manera virtual este miércoles 12 de noviembre de 2025 con horario de 10:00 a. m. a 12:00 p. m.. Accede a la entrevista virtual a través del aplicativo Teams, haciendo clic aquí.

Confirma tu asistencia en el formulario habilitado por la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE), ingresando o haciendo clic aquí.

ara acceder a las vacantes laborales de ‘Talento Capital’ de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE) y la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá, no se requieren intermediarios o pago de dineros. Evita estafas.

Recuerda mantenerte al día sobre nuevas oportunidades laborales, consejos para afrontar procesos de selección, convocatorias a cursos gratuitos y certificables, y pautas para elaborar una hoja de vida efectiva, entre otros, a través del canal de WhatsApp Empleo en Bogotá.