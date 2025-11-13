Así está la movilidad en la Vía al Llano hoy jueves 13 de noviembre

Foto: Coviandina

Así está la movilidad en Bogotá! Hoy jueves 13 de noviembre de 2025, la Vía al Llano o la Vía Bogotá-Villavicencio tiene paso por la variante a la antigua vía tras deslizamiento en el kilómetro 18 en Chipaque, Cundinamarca. El concesionario Coviandina y autoridades de tránsito, establecieron que ahora el paso por la variante del kilómetro 18 será ‘Tipo Semáforo’. ¡Conoce detalles y planifica recorridos!

Medida de paso ‘Tipo Semáforo’ en la Vía al Llano o Vía Bogotá-Villavicencio

La medida de paso ‘Tipo Semáforo’ kilómetro 18 busca permitir la movilización de 400 vehículos sentido Villavicencio-Bogotá y 300 vehículos sentido Bogotá-Villavicencio, sin embargo, la priorización de paso será dinámica dependiendo el comportamiento del tráfico y el volumen que se tenga en los sentidos de circulación.

La actividad no cuenta con horarios predefinidos.

La cantidad de vehículos por sentido puede superar las 300 unidades y puede aumentar en las horas de mayor demanda.

El número de vehículos habilitados por sentido varía en función de la longitud de las colas y del comportamiento del tráfico dominante en el sector.

Así está la movilidad en Vía al Llano o la Vía Bogotá-Villavicencio, hoy jueves 13 de noviembre de 2025

Corte 6:15 a. m.

Variante del K18+300-19+200, habilitada sentido Bogotá /Villavicencio. Cierre preventivo carril derecho desde el K36+500 hasta el K37+100. Paso a un carril túnel Quebradablanca y K69+350.

Alto flujo vehicular . Tiempo seco.

—

Corte 5:15 a. m.

Variante del K18+300-19+200, habilitada sentido Villavicencio/Bogotá con fila en el k32+000 y en espera Bogotá/Villavicencio fila en el k10+900. Cierre preventivo carril derecho desde el K36+500 hasta el K37+100.

Paso a un carril túnel Quebradablanca y K69+350. Lluvias.