Barrancominas recibió certificación como territorio libre de minas antipersonal

–La intervención de este municipio del Guainía se inició en el año 2024 y descontaminaron 3.495 metros cuadrados, descartando la sospecha de minas antipersonal en los resguardos y casco urbano del municipio.

Soldados del batallón de infantería 45 ‘General Próspero Pinzón’, adscrito a la Brigada de Selva 28 del Ejército Nacional, garantizaron la seguridad de los desminadores en el desarrollo de las operaciones.

De acuerdo con el expediente municipal suministrado por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, en Barrancominas se registraron 25 eventos del Sistema de Gestión de la Información para la Acción contra las Minas (IMSMA), relacionados con accidentes e incidentes por minas antipersonal, municiones sin explotar y artefactos explosivos.

En el marco del IMSMA –base de datos y software utilizado a nivel mundial para recopilar datos sobre la contaminación por minas antipersonal– se pudo establecer la verificación de todos los eventos y cerrarlos tras la ejecución de las tareas de desminado.

Durante las labores desarrolladas por los facilitadores de Educación en el Riesgo de Minas Antipersonal, se capacitaron 516 personas y se sensibilizó a 3.500 habitantes sobre comportamientos seguros para la prevención y el autocuidado frente a la posible presencia de artefactos explosivos.

El Gobierno nacional ratificó su compromiso con la vida y la seguridad del pueblo guainiano, impulsando la recuperación y el progreso del territorio.