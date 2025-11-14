En el 2026 vehículos que no estén matriculados en Bogotá tendrán pico y placa dos sábados al mes

Foto: Alcaldía Mayor de Bogotá

El alcalde Carlos Fernando Galán anunció este viernes 14 de noviembre junto a Claudia Díaz, secretaria de Movilidad, y Ana María Cadena, secretaria de Hacienda, medidas que regirán a partir del 2026 para lo vehículos que no estén matriculados en Bogotá y que circulan en la ciudad.

»Los vehículos que no estén matriculados en Bogotá tendrán pico y placa dos sábados al mes a partir del primer semestre del próximo año», indicó el alcalde Carlos Fernando Galán.

Esta medida busca incentivar que las personas matriculen sus vehículos en Bogotá. Desde el año 2012 ha caído la participación de vehículos nuevos matriculados en Bogotá, provocando que desde el 2015 se dejen de matricular 241 mil vehículos, evitando que se obtenga cerca de 1,1 billones de pesos para invertir en la ciudad.

“Quienes trasladen su matrícula a Bogotá tendrán el beneficio de no pagar ese aumento y de no tener pico y placa dos sábados al mes”, recalcó Galán.