Un ‘ejército’ de robots humanoides chinos se extenderá por todo el mundo; también perros robóticos para la guerra (VIDEOS espectaculares)

–Múltiples fábricas chinas están entrando en una nueva era: la producción en masa de robots humanoides ya es una realidad, según UBTech Robotics, compañía asentada en Shenzhen que asegura haber recibido este año pedidos superiores a los 800 millones de yuanes (112 millones de dólares) para su modelo Walker S2.

UBTech anunció un nuevo contrato de 159 millones de yuanes (22 millones de dólares) con una empresa de Zigong, provincia de Sichuan, en su segundo mayor pedido tras un acuerdo de 250 millones de yuanes (35 millones de dólares) firmado en septiembre.



El robot protagonista, el Walker S2, fue presentado en julio como el primer humanoide capaz de cambiar sus propias baterías, una característica clave para operar sin interrupciones. El martes, la compañía confirmó que comenzará la fabricación masiva y que hará las primeras entregas a mediados de noviembre, según el South China Morning Post.

El fundador y presidente de UBTech, Zhou Jian, adelantó en agosto que la empresa espera entregar más de 500 robots humanoides industriales en 2025 y que tiene capacidad para producir hasta 1.000 unidades por año. Este ritmo podría convertir a China en el primer país donde los humanoides se integren de forma sistemática en tareas industriales, desplazando progresivamente a operarios humanos en sectores claves.

De cara al futuro, el vicepresidente de la compañía, Jiao Jichao, afirmó durante el Foro Económico Internacional de Hongqiao que los humanoides se consolidarán primero en las fábricas, pero que en dos o tres años asumirán tareas operativas más complejas.

En tres a cinco años podrían desempeñar funciones de servicio que requieran interacción directa con personas, y en ocho a diez años, entrar en los hogares como asistentes cotidianos. Si estas predicciones se cumplen, China podría convertirse en el primer país donde los robots humanoides formen parte habitual de la vida diaria.

Este robot humanoide desarrollado por la empresa tecnológica china Unitree Robotics realizó un electrizante espectáculo de danza en la Web Summit de Lisboa.

A humanoid robot developed by Chinese tech company Unitree Robotics put on an electrifying dance performance at the Web Summit in Lisbon. This year, artificial intelligence was the event's defining theme. #AI #China #robot #WebSummit pic.twitter.com/FJQ4pRTFCn — China Xinhua News (@XHNews) November 13, 2025

PERROS ROBÓTICOS EN PRIMERA LÍNEA

A principios de este mes, el Ejército de China realizó unos ejercicios militares en los que ensayó el uso de perros robóticos para explorar la zona de despliegue.

En un video difundido por medios locales, se mostró a las tropas chinas realizando un desembarco anfibio en el que además de los perros, utilizó modernos drones. El ejercicio incluyó asaltos desde buques a la costa y operaciones con fuego real.



South China Morning Post señaló que los perros robóticos estaban cargados con explosivos y corrían por zanjas y barricadas para despejar el paso para que las tropas pudieran penetrar en la línea defensiva enemiga. Además, los robots de este tipo se usaron para transportar armas a los soldados. El medio detalló que un perro robótico llevaba una ametralladora y acompañaba a un grupo de paracaidistas.

De acuerdo con CGTN, el uso de perros robóticos destaca el papel cada vez más importante de la inteligencia artificial y la robotización en la guerra moderna.

También se emplearon drones con visión en primera persona (FPV) que, junto con tropas, atacaron las posiciones de fuego enemigas.

«En las circunstancias en las que el equipo no tripulado ya había sido destruido, nos vimos obligados a recurrir al enfoque más primitivo: utilizar seres humanos», afirmó a CCTV Ren Mengqi, comandante de la unidad de desembarco.

Se desconoce dónde y cuándo tuvieron lugar los ejercicios, pero South China Morning Post informa que algunas imágenes ya se han observado en un documental que mostraba fragmentos de los ejercicios Strait Thunder 2025A que se celebraron en abril en torno a Taiwán.

Taiwán se autogobierna con una administración propia desde 1949, mientras Pekín la considera parte irrenunciable de su territorio. La mayoría de los países, incluida Rusia, reconocen a la isla como parte integral de la República Popular China.

Claro que EE.UU no se queda atrás en estos avances tecnologicos:



