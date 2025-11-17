Bombardeos militares en Caquetá, Guaviare y Arauca dejaron 12 menores muertos y 34 integrantes de disidencias de Iván Mordisco neutralizados

–El presidente Gustavo Petro publicó en X los resultados de la ofensiva militar contra la estructura criminal de Iván Mordisco, confirmando la muerte de 12 menores de edad en los bombardeos en regiones de Caquetá, Guaviare y Arauca y uno rescatado con vida. No obstante, el primer mandatario notificó que los bombardeos no se suspenden.

«Si hay acciones ofensivas de los grupos armados del narcotráfico, los bombardeos no se suspenden. Toda acción que he ordenado y ordene hacia adelante se supeditara al DIH», aseguró el jefe del Estado.

Admás indicó: «La acción militar no es lo mejor, pero si determinados grupos no quieren hacer la paz, actuaremos».

Según el jefe del Estado en los bombardeos contra las disidencias de las Farc de Mordisco «lamentablemente murieron 4 adolescentes en Caquetá, el 1 octubre 2025; 7 en Guaviare, el 10 noviembre 2025 y 1 adolescente en Arauca, el 13 noviembre 2025».

Reseña otros 8 muertos, entre los cuales medicina legal confirmó 1 adolescente de 16. Añade que hay otro que tardarán tiempo en conocer la edad, que puede oscilar entre 15-25 años.

El jefe del Estado culpa a Mordisco por la muerte de los adolescentes y anuncia que lo denunciará «por ser un criminal de guerra»

Todos son «víctimas del reclutamiento forzado por parte de los criminales que los han llevado a las hostilidades y a quitarles la protección en las mismas», anotó el presidente y puntualiza:

«Ivan Mordisco ha roto el estatuto de Roma y mi gobierno lo denunciará por ser un criminal de guerra».

De otro lado, el primer mandatario destaca que en los operativos se logró neutralizar 34 personas tanto en Guaviare como en Arauca, con más de 35 fusiles recuperados. «Las facciones de Iván Mordisco estaban en acción ofensiva», subraya.

De otra parte, indica que la niña herida por las columnas del llamado estado mayor conjunto de Mordisco en la carretera Panamericana en el Cauca murió este lunes.

Igualmente reporta que fue encontrado muerto un hermano de alias «chiquito malo» del clan del golfo en el Urabá.

Previamente, en otro trino, el presidente Gustavo Petro, declaró. «Es doloroso la pérdida de los menores de edad y yo llevaré ese pesar en mi conciencia, y se que nunca podré superar el dolor de sus madres a las que pido perdón. Hacer trizas la paz abrió de nuevo el camino para el fortalecimiento de los grupos armados de la codicia y estos hicieron del reclutamiento de niños su estrategia para defenderse con cobardía».

El pronunciamiento lo hizo tras referirse a la «interesante discusión en las fuerzas progresistas sobre los hechos del Guaviare», para hacer luego, una relación de los operativos contra las estructuras disidentes de las Farc y la imposibilidad de establecer si hay niños en sus filas.

«Anoto para claridad de la opinión, que las columnas de los narcos van por la selva y no son visibles para saber edades, no hay planificación de semanas, la iniciativa la toman las fuerzas de Mordisco que deciden marchar al norte y son detectados».

Y agrega «se que solo había la alternativa de usar 20 soldados para emboscar 150 integrantes del grupo armado narco en el camino y advierte que , se que esa alternativa no elimina la posibilidad de niños combatientes que mueren, agrega la posibilidad de una acción de contra emboscada que podría envolver a los 20 soldados sin que tuviéramos otra opción que el bombardeo2.

«Ya en la acción –prosigue– los menores que no detectamos que existieran pero era muy posible, son menores combatientes en acción ofensiva, este hecho lo estudia el DIH y lo saca del tratamiento a poblaciones civiles, lo cual no es excusa para que exista reclutamiento de menores, o no busquemos tratarlos de manera diferente. Es simplemente el análisis táctico de una acción que debe ser investigada y de la que soy responsable como comandante».

«Lo otro, afirma, es dejar pasar a los grupos armados de los narcos, con lo cual solo fortalecería las fuerzas del narco con peores resultados hacia el futuro. Por eso tomé la decisión del bombardeo».

Enfatiza que «la política de seguridad humana es politico/militar. Es decir, que la opción armada siempre está disponible si el grupo armado no accede a la negociación ni a la paz».

Y advierte: «Nosotros no estamos para dejar pasar el narco al poder territorial o nacional. El narco se detiene integrando las formas de acción sociales, políticas y militares. Nosotros buscamos una Colombia Libre sin esclavizaciones de su población».

«Respondemos al proceso de hacer trizas la paz que nunca debió ser emprendida, pero esa fue la realidad histórica que nos precedió y por tanto hay que usar las armas que tenemos», complementa.