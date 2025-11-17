Cortes de agua por mantenimiento y mejoramiento de redes de este martes 18 y miércoles 19 de noviembre en Bogotá

–(Foto EAAB). Los siguientes son los sectores que tienen suspensión del servicio de agua este martes 18 y miércoles 19 de noviembre por trabajos de rehabilitación de redes, instalación de tuberías en obras viales y nuevas viviendas, que adelantará la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá:

Martes 18 de noviembre de 2025

Kennedy

Ciudad Tintal, Tintalá, Centro Comercial El Tintal y Tintal

De la Calle 6 a la Calle 6D, entre la Carrera 86 a la Carrera 96

10:00 a.m.

24 horas

Cierre a terceros

Kennedy

Ciudad Kennedy Oriental y Ciudad Kennedy Central

De la Calle 37 Sur a la Calle 41 Sur, entre la Carrera 78B a la Carrera 78K

De la Calle 41 Sur a la Calle 42 Sur, entre la Transversal 78J a la Transversal 78H

De la Transversal 78B a la transversal 74F, entre la Calle 40 Sur a la Calle 41 Sur

De la Calle 26 Sur a la Avenida Primero de Mayo (Transversal 73), entre la Carrera 78B a la Carrera 72C

10:00 a.m.

24 horas

Mantenimiento preventivo

Municipio de Soacha, Cundinamarca

Bella Vista, Bella Vista Alta, Jaime Garzón, Buenos Aires, Los Pinos Cazuca, San Rafael, Panamá, Rincón del Lago

De la Calle 25 a la Calle 42C, entre la Transversal 34A Este a la Carrera 53 Este

8:00 a.m.

12 horas

Mantenimiento preventivo

Miércoles 19 de noviembre de 2025

Rafael Uribe Uribe

Tunal

De la Transversal 14 a la Carrera 25A, entre la Calle 42 Sur a la Calle 48C Sur

7:00 a.m.

27 horas

Empates redes acueducto

Antonio Nariño

Policarpa, Sevilla, La Hortua, Ciudad Berna y Caracas

De la Calle 1 a la Calle 13 Sur, entre la Carrera 10 a la Carrera 14

7:00 a.m.

27 horas

Empates redes acueducto

Fontibón

Ferrocaja Fontibón, Puerta de Teja

De la Carrera 86 a la Carrera 95, entre la Calle 22 a la Calle 24

10:00 a.m.

24 horas

Cambio de hidrante y válvula

Rafael Uribe Uribe y Tunjuelito

Batallón de Artillería de Usme (Área de Artillería), Penitenciaria Central La Picota, Molinos Sur, El Playón, Marco Fidel Suárez I, Arboleda Sur, Guiparma

De la Diagonal 51B Sur a la Calle 56 Sur, entre la Avenida Caracas a la Carrera 8

10:00 a.m.

24 horas

Mantenimiento preventivo

Tunjuelito

Fátima

De la Calle 51 Sur a la Calle 52A Sur, entre la Carrera 36 Sur a la Carrera 38 Sur

10:00 a.m.

24 horas

Empates redes acueducto

Usaquén

El Redil, San José de Usaquén, San Antonio Norte, El Rocío Norte, Tibabita

De la Carrera 7A a la Carrera 15, entre la Calle 170 a la Calle 193

10:00 a.m.

24 horas

Empates redes acueducto

Municipio de Soacha, Cundinamarca

Quintas de La Laguna, Reservas de La Laguna, Neuta San Andrés y Maranatha

De la Calle 6 Sur a la Calle 6E, entre la Avenida Carrera 4 (Autopista Sur) a la Transversal 7 (Vía Indumil)

10:00 a.m.

24 horas

Mantenimiento preventivo

RECOMENDACIONES PARA LOS USUARIOS:

• Antes del corte de agua, llene el tanque de reserva de su vivienda.

• Si almacena agua en recipientes consúmala antes de las 24 horas.

• Haga uso del agua de forma racional privilegiando el lavado de manos y la preparación de alimentos.

• La EAAB prestará el servicio de carrotanques con prioridad a clínicas, hospitales y centros de alta concentración de público, los cuales se pueden solicitar en la Acualínea 116.