    Cortes de agua por mantenimiento y mejoramiento de redes de este martes 18 y miércoles 19 de noviembre en Bogotá

    –(Foto EAAB). Los siguientes son los sectores que tienen suspensión del servicio de agua este martes 18 y miércoles 19 de noviembre por trabajos de rehabilitación de redes, instalación de tuberías en obras viales y nuevas viviendas, que adelantará la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá:


    Martes 18 de noviembre de 2025

    Kennedy

    Ciudad Tintal, Tintalá, Centro Comercial El Tintal y Tintal
    De la Calle 6 a la Calle 6D, entre la Carrera 86 a la Carrera 96
    10:00 a.m.
    24 horas
    Cierre a terceros

    Kennedy

    Ciudad Kennedy Oriental y Ciudad Kennedy Central
    De la Calle 37 Sur a la Calle 41 Sur, entre la Carrera 78B a la Carrera 78K
    De la Calle 41 Sur a la Calle 42 Sur, entre la Transversal 78J a la Transversal 78H
    De la Transversal 78B a la transversal 74F, entre la Calle 40 Sur a la Calle 41 Sur
    De la Calle 26 Sur a la Avenida Primero de Mayo (Transversal 73), entre la Carrera 78B a la Carrera 72C
    10:00 a.m.
    24 horas
    Mantenimiento preventivo

    Municipio de Soacha, Cundinamarca

    Bella Vista, Bella Vista Alta, Jaime Garzón, Buenos Aires, Los Pinos Cazuca, San Rafael, Panamá, Rincón del Lago
    De la Calle 25 a la Calle 42C, entre la Transversal 34A Este a la Carrera 53 Este
    8:00 a.m.
    12 horas

    Mantenimiento preventivo


    Miércoles 19 de noviembre de 2025

    Rafael Uribe Uribe

    Tunal
    De la Transversal 14 a la Carrera 25A, entre la Calle 42 Sur a la Calle 48C Sur
    7:00 a.m.
    27 horas
    Empates redes acueducto

    Antonio Nariño

    Policarpa, Sevilla, La Hortua, Ciudad Berna y Caracas
    De la Calle 1 a la Calle 13 Sur, entre la Carrera 10 a la Carrera 14
    7:00 a.m.
    27 horas
    Empates redes acueducto

    Fontibón

    Ferrocaja Fontibón, Puerta de Teja
    De la Carrera 86 a la Carrera 95, entre la Calle 22 a la Calle 24
    10:00 a.m.
    24 horas
    Cambio de hidrante y válvula

    Rafael Uribe Uribe y Tunjuelito

    Batallón de Artillería de Usme (Área de Artillería), Penitenciaria Central La Picota, Molinos Sur, El Playón, Marco Fidel Suárez I, Arboleda Sur, Guiparma
    De la Diagonal 51B Sur a la Calle 56 Sur, entre la Avenida Caracas a la Carrera 8
    10:00 a.m.
    24 horas
    Mantenimiento preventivo

    Tunjuelito

    Fátima
    De la Calle 51 Sur a la Calle 52A Sur, entre la Carrera 36 Sur a la Carrera 38 Sur
    10:00 a.m.
    24 horas
    Empates redes acueducto

    Usaquén

    El Redil, San José de Usaquén, San Antonio Norte, El Rocío Norte, Tibabita
    De la Carrera 7A a la Carrera 15, entre la Calle 170 a la Calle 193
    10:00 a.m.
    24 horas
    Empates redes acueducto

    Municipio de Soacha, Cundinamarca

    Quintas de La Laguna, Reservas de La Laguna, Neuta San Andrés y Maranatha
    De la Calle 6 Sur a la Calle 6E, entre la Avenida Carrera 4 (Autopista Sur) a la Transversal 7 (Vía Indumil)
    10:00 a.m.
    24 horas
    Mantenimiento preventivo

    RECOMENDACIONES PARA LOS USUARIOS:

    • Antes del corte de agua, llene el tanque de reserva de su vivienda.
    • Si almacena agua en recipientes consúmala antes de las 24 horas.
    • Haga uso del agua de forma racional privilegiando el lavado de manos y la preparación de alimentos.
    • La EAAB prestará el servicio de carrotanques con prioridad a clínicas, hospitales y centros de alta concentración de público, los cuales se pueden solicitar en la Acualínea 116.

